Exesposa de Pablo Lyle celebra los 15 años de su hija en Barcelona

Video ¿Qué ha sido de la exesposa de Pablo Lyle a 2 años de que fue sentenciado?: su historia

Ana Araujo celebró los 15 años de su hija en Barcelona. La exesposa de Pablo Lyle compartió fotografías de su viaje a través de Instagram, donde detalló que la adolescente había sido su mejor “fotógrafa”.

“Quince años de ser la mamá de esta chiquitina. De viaje con la China. Cabe mencionar que hay fotos que tomó Aranza Araujo, ella me pidió su crédito especial, aplausos para mi fotógrafa del viaje”, escribió el 10 de octubre.

De acuerdo con sus publicaciones, la exesposa de Pablo Lyle y su hija visitaron destinos como Madrid, Toledo y Barcelona. En este último lugar, Ana Araujo confesó haber probado “el mejor café”.

“En Barcelona, nos la pasamos muy chin**n, descubrimos lugares bien interesantes. Todo el viaje nos lo aventamos sin itinerario, solo caminar, metro, Internet y Google Maps. Aquí probé el mejor café de todo mi viaje, y sí, pura casualidad”, anotó.

Así celebró Ana Araujo que es mamá desde hace 15 años. Imagen Ana Araujo / Instagram



De acuerdo con la ‘influencer’, Toledo fue la ciudad que le robó el corazón por su magia y belleza arquitectónica, al punto en que la transportó a los libros que leía “sobre caballeros, espadas, príncipes y magos”.

“Aprendimos un montón sólo de preguntarles a las personas que te atienden en los museos y restaurantes”, contó y más adelante aseguró que su hija Arantza “se sentía en Attack on titan”.

Pablo Lyle adoptó a la hija de Ana Araujo como suya tras casarse con la 'influencer' en 2014. Imagen Ana Araujo / Instagram

Los hijos de Pablo Lyle

Aranza es la primera hija de Ana Araujo, a quien Pablo Lyle adoptó como suya tras casarse con la ‘influencer’.

La adolescente nació el 27 de octubre de 2010. Sin embargo, pareciera que el viaje a Barcelona forma parte de los festejos precumpleañeros.