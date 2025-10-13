Pablo Lyle

Exesposa de Pablo Lyle celebra los 15 años de su hija en Barcelona

Ana Araujo sorprendió al compartir fotografías del viaje familiar que realizó con Aranza, joven que Pablo Lyle adoptó como hija suya en 2014.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Qué ha sido de la exesposa de Pablo Lyle a 2 años de que fue sentenciado?: su historia

Ana Araujo celebró los 15 años de su hija en Barcelona. La exesposa de Pablo Lyle compartió fotografías de su viaje a través de Instagram, donde detalló que la adolescente había sido su mejor “fotógrafa”.

“Quince años de ser la mamá de esta chiquitina. De viaje con la China. Cabe mencionar que hay fotos que tomó Aranza Araujo, ella me pidió su crédito especial, aplausos para mi fotógrafa del viaje”, escribió el 10 de octubre.

PUBLICIDAD

De acuerdo con sus publicaciones, la exesposa de Pablo Lyle y su hija visitaron destinos como Madrid, Toledo y Barcelona. En este último lugar, Ana Araujo confesó haber probado “el mejor café”.

Más sobre Pablo Lyle

¿Qué ha sido de la exesposa de Pablo Lyle a 2 años de que fue sentenciado?: su historia
0:59

¿Qué ha sido de la exesposa de Pablo Lyle a 2 años de que fue sentenciado?: su historia

Univision Famosos
Así lucen los hijos de Pablo Lyle a 5 años de la tragedia que cambió sus vidas
1:09

Así lucen los hijos de Pablo Lyle a 5 años de la tragedia que cambió sus vidas

Univision Famosos
Exesposa de Pablo Lyle reaparece junto a sus hijos y muestra cuánto han crecido
1 mins

Exesposa de Pablo Lyle reaparece junto a sus hijos y muestra cuánto han crecido

Univision Famosos
Pablo Lyle tendría posible esperanza de evitar pagar millonaria suma tras ser demandado
2 mins

Pablo Lyle tendría posible esperanza de evitar pagar millonaria suma tras ser demandado

Univision Famosos
Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización
2 mins

Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización

Univision Famosos
Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir
2 mins

Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir

Univision Famosos
Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?
0:49

Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?

Univision Famosos
Pablo Lyle recibe visita de sus hermanos en la cárcel y se aclara su posible salida de prisión
1:12

Pablo Lyle recibe visita de sus hermanos en la cárcel y se aclara su posible salida de prisión

Univision Famosos
¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe
2 mins

¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe

Univision Famosos
Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?
1:02

Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?

Univision Famosos

“En Barcelona, nos la pasamos muy chin**n, descubrimos lugares bien interesantes. Todo el viaje nos lo aventamos sin itinerario, solo caminar, metro, Internet y Google Maps. Aquí probé el mejor café de todo mi viaje, y sí, pura casualidad”, anotó.

Así celebró Ana Araujo que es mamá desde hace 15 años.
Así celebró Ana Araujo que es mamá desde hace 15 años.
Imagen Ana Araujo / Instagram


De acuerdo con la ‘influencer’, Toledo fue la ciudad que le robó el corazón por su magia y belleza arquitectónica, al punto en que la transportó a los libros que leía “sobre caballeros, espadas, príncipes y magos”.

“Aprendimos un montón sólo de preguntarles a las personas que te atienden en los museos y restaurantes”, contó y más adelante aseguró que su hija Arantza “se sentía en Attack on titan”.

Pablo Lyle adoptó a la hija de Ana Araujo como suya tras casarse con la 'influencer' en 2014.
Pablo Lyle adoptó a la hija de Ana Araujo como suya tras casarse con la 'influencer' en 2014.
Imagen Ana Araujo / Instagram

Los hijos de Pablo Lyle

Aranza es la primera hija de Ana Araujo, a quien Pablo Lyle adoptó como suya tras casarse con la ‘influencer’.

La adolescente nació el 27 de octubre de 2010. Sin embargo, pareciera que el viaje a Barcelona forma parte de los festejos precumpleañeros.

El segundo hijo de Ana Araujo es Mauro. El pequeño, que ahora tiene 11 años, es el único hijo biológico del actor de ‘Mirreyes vs Godínez’. Él llegó al mundo el 24 de mayo de 2014.

Relacionados:
Pablo LyleAna AraujoHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD