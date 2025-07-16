Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización

Video Hijo de Pablo Lyle llora ante asedio de la prensa: sufre de “mucha ansiedad”

El actor Pablo Lyle, quien actualmente cumple una sentencia en prisión por la muerte de Juan Ricardo Hernández, se encuentra ahora inmerso en un proceso legal civil. La familia del fallecido Juan Ricardo Hernández inició esta demanda en 2024, buscando una indemnización por daños y perjuicios, se informó en Despierta América este 16 de julio.

La demanda, interpuesta por el hijo de Juan Ricardo Hernández, busca una indemnización que oscila entre 1 millón y 5 millones de dólares, explicó Astrid Rivera. Esta compensación incluye la cobertura de gastos funerarios, atención psicológica y la pérdida de ingresos de la esposa del fallecido.

Es crucial recordar que esta demanda civil es independiente del caso penal por el que Pablo Lyle ya está cumpliendo su sentencia. La primera vista de este caso civil tuvo lugar en junio de 2024, donde los abogados de Pablo Lyle no se presentaron, lo que llevó a posponer la fecha. Más recientemente, el abogado del hijo del fallecido se presentó, pero renunció al caso, lo que ha resultado en una nueva vista programada para el 31 de julio.

Para que la demanda proceda, la corte exigirá que se pruebe la existencia de los daños reclamados y, además, se deberá demostrar que Pablo Lyle tiene la capacidad financiera para pagar la cantidad solicitada. Aunque en este tipo de casos a veces se llega a acuerdos amistosos, el desenlace de esta demanda es incierto.

Actualmente, Pablo Lyle no ha podido asistir a las audiencias debido a que está en prisión y necesita encontrar un nuevo abogado que lo represente en este proceso civil, según afirmo Jomari Goyso.