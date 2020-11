Pablo Alborán confiesa que tiene "una cuenta pendiente" con Julio Iglesias, a quien le rendirán tributo en Latin GRAMMY 2020

Pablo Alborán lleva casi 20 años soñando con recibir el Latin GRAMMY y casi igual número de nominaciones, 19 para ser exactas. Este año su nombre vuelve a estar en la lista de los candidatos a llevarse el megáfono dorado gracias a su canción ‘Cuando Estés Aquí’, la cual está postulada en dos categorías: Mejor Canción Pop y Grabación del Año.

“Es increíble, pero siento la misma emoción, la misma ilusión de ganar el Latin GRAMMY ahora que en el 2011, cuando me nominaron como Mejor Nuevo Artista. Entre más pasan los años más me sorprende que me sigan nominando y me alegra, porque significa que mi música sigue estando allí, en el corazón de la gente. Ojalá este año caiga el Latin GRAMMY y si no, seguiremos trabajando hasta que llegue”.

Mientras ensaya para la gala de los Latin GRAMMY, confesó que el añorado premio ya tiene un lugar muy especial en su casa: “Lo pondría donde tengo los dibujos de mis sobrinos, que son mis posesiones más preciadas, las Gaviotas de Viña del Mar y mi Premio Goya”.

En estas dos décadas de carrera, Alborán ha mantenido un estilo muy ecléctico que lo mismo lo ha llevado por la balada pop con fusiones de fado, tango y hasta música electrónica, pero siempre manteniendo un estilo eminentemente romántico: “La mayor lección que he aprendido en mi carrera es la importancia de seguir siendo uno mismo, no dejarse llevar por lo que suceda alrededor; no contaminarse y no perder la esencia, las raíces” .

Precisamente, por lo mucho que respeta sus raíces, se sintió muy complacido al saber que en este año La Academia Latina de la Grabación rendirá un tributo a Julio Iglesias durante la transmisión del Latin GRAMMY la noche del jueves 19 de noviembre a partir de las 7P/6C por Univision.

“Es un gran maestro y tengo una anécdota muy especial con él. Fue hace tres años, cuando grabamos ‘Amanecí Entre Tus Brazos’ y recuerdo muy bien su llamada telefónica. Fue la llamada de un maestro generoso, lleno de buena energía, de buen humor. Justo antes de hablar con él, acababa de grabar mi parte de la canción, pero le confesé que, después de su llamada, la tenía que grabar de nuevo, porque con su plática estaba lleno de una motivación especial. Al final la primer toma no tuvo nada que ver con la segunda. Así es él: un gran señor que transmite una maestría y generosidad enormes”.

Esa generosidad, recuerda Pablo Alborán, no solo se dejó ver en sus consejos musicales, también en una invitación que, por ahora, es una cuenta pendiente que tiene Julio con él y que Pablo Alborán no olvida. “Me dijo que me iba a invitar a su casa de Marbella. Y me dijo: ‘te voy a invitar a ti y a toda tu familia y nos vamos a tomar un buen vino juntos’.”



Más allá de que algún día las dos estrellas de la canción cumplan ese encuentro, nada alterará la opinión que tiene del intérprete de ‘La Vida Sigue Igual’: “Es un maestro de la música, alguien que ha vivido tantas cosas que ha quedado por encima del bien del mal, Julio Iglesias es un artista que sabe perfectamente por qué está allí”.

Alborán, quien acaba de lanzar su nuevo disco (Vértigo), también sabe por qué está donde está: “Gracias al amor del público. Creo que el momento más importante de mi carrera ha sido ahora, con el confinamiento. He aprendido más que nunca a valorar el escenario, al publico, el que la gente viniera quizás a un concierto mío…”.

Esos recuerdos lo llevan a la época de sus primeros conciertos y confiesa que jamás olvidará la emoción que sintió cuando vio por primera vez a una mujer llorar en medio de una de sus presentaciones. También guarda en sus memorias el recuerdo de una chica que tuvo un cáncer y, poco a poco, fue testigo su recuperación: “La conocí muy enferma en Barcelona y, a medida que pasaban los años, siempre que estaba en Barcelona, pedía encontrarme con ella. Verla significaba que estaba mejorando… y hace un año la encontré curada. Me dijo que mi música la acompañó en todo ese proceso. ¡Eso sí que fue impresionante para mí!”.



Vivencias como esas le han confirmado que su misión en la vida está en los escenarios: “Lo mejor que puedo entregar es música, mis canciones porque al final es lo más íntimo y personal que tengo, es el mejor regalo que puedo dar y lo hago con enorme satisfacción”.

