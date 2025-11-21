Belinda

Belinda comparte fuerte mensaje tras finalmente conocer a Cazzu: “Una mujer juzgada, incomprendida”

Las artistas se reunieron durante un evento en el que ambas fueron premiadas. Desde hace semanas, la argentina adelantó que estaba en sus planes encontrarse con la actriz.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Cazzu habla sobre Belinda tras ventilar que “ya la va a conocer”: esto dijo ahora de la ex de Nodal

Belinda y Cazzu finalmente se conocieron personalmente la noche de este jueves 20 de noviembre.

Las cantantes, ambas ex de Christian Nodal, pudieron mantener su primer encuentro durante un evento organizado por la revista GQ en la Ciudad de México.

En sus historias de Instagram, la también actriz presumió su reunión con la argentina al subir varias imágenes en las que se les ve juntas.

En un clip que difundió la publirrelacionista Danna Vázquez, se puede apreciar que las artistas platicaron durante al menos unos segundos.

Belinda lanza fuerte mensaje tras conocer a Cazzu

En una publicación que hizo en su ‘feed’ de la red social, Belinda colgó una de las fotografías en las que posa al lado de Cazzu.

Ella acompañó el ‘post’ con un contundente mensaje en el que habló de lo “especial” que le resultó la velada, en la que compartió “con personas a las que quiero y respeto tanto”.

Además de manifestar que “es un honor” que le dieran el reconocimiento como Mujer del Año, recordó a las “mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos”.

“Pienso en María Magdalena”, anotó, “una mujer que cargó con lo suyo en una época en la que ser mujer ya era un desafío”.

“Una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla”, aseguró.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ afirmó que dicho personaje bíblico “representa a todas las mujeres que, aún con cansancio, dudas, críticas o heridas, siguen adelante”.

Belinda compartió este mensaje tras conocer a Cazzu.
Belinda compartió este mensaje tras conocer a Cazzu.
Imagen Belinda/Instagram

Belida y Cazzu, ligadas por sus relaciones con Nodal

Aunque no se conocían personalmente, las vidas de Belinda y Cazzu ya estaban unidas debido a las respectivas relaciones que mantuvieron con Christian Nodal.

La protagonista de telenovelas como Amigos x Siempre mantuvo un romance mediático con el sonorense que terminó en escándalo luego de que él hiciera públicos los textos de reclamo que ella le mandó.

A tres meses de esa ruptura, el cantautor comenzó a salir con ‘La Jefa’, quien en 2024 terminó pasando también por una controversia cuando su idilio acabó y, casi de inmediato, se supo que él ya andaba con Ángela Aguilar.

