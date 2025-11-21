Martha Higareda vivió episodio paranormal antes del nacimiento de sus gemelas: “Muy alteradas”

Video Nacen mellizas de Martha Higareda: ella y “una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud”

Martha Higareda vivió un episodio paranormal antes del nacimiento de sus gemelas. Según contó la actriz en un episodio de su podcast ‘De Todo Un Mucho’, sus hijas se mostraron “muy alteradas” durante uno de sus programas, donde el tema principal eran los sueños con gente que ya había fallecido.

“A mí me da muchísimo miedo sacar ese episodio, o sea, tengo mucho miedo de que salga (…) pero me gustaría que pudiéramos nosotros contarles a los ‘muchólogos’ qué fue lo que pasó en ese episodio”, contó en compañía del comunicador Jordi Rosado el 11 de noviembre.

“Sí, estuvo cañón lo que pasó en ese episodio… (Martha) se empezó a sentir muy incómoda con el tema (…), me empezó a escribir: ‘Oye no, por favor, no, yo ya no quiero seguir hablando de esto, me estoy sintiendo mal’”, recordó él.

“Y luego me empezaste a poner -yo en ese momento ya sabía que eran dos niñas- las niñas están pateando, las niñas me están pateando la panza, están muy alteradas y esto no es normal… jamás en la vida se alteran así mucho menos a esta hora’, me dice: ‘están alteradas por el tema que están tocando’”, agregó.

¿Qué le pasó a Martha Higareda?

De acuerdo con Martha Higareda, el tema central del episodio era hablar de los sueños con personas que ya fallecieron. Sin embargo, en un punto, la conversación se desvió y comenzaron a suceder cosas extrañas e incluso, comenzaron a fallar todos los aparatos electrónicos, lo que los hizo terminar abruptamente la grabación del podcast, pero después, su casa se llenó de moscas panteoneras.

“Ahorita quería decirte, aprovechando esto, que aquí lo podemos hablar y sacar las pequeños pedazos donde estas cosas pasaron, pero quería contarte, ¿te conté lo de las moscas? Bueno, esto se puso feo… yo ese día ¿te acuerdas que al borde de las lágrimas te dije: Me siento muy mal, esto está muy mal (…) y de repente, al otro día, una pestilencia”, dijo.

“¿Por qué hay moscas? (…) a los días, unas moscas panteoneras (…) una habitación que está directamente arriba de aquí, llena de moscas, pero la habitación (…) Lewis me dice: ‘¿por qué hay moscas?, ¿por qué hay moscas en este cuarto?’ y yo: "Algo se murió”.

Según refirió Martha Higareda, la empresa fumigadora, aunque terminó con la plaga, reportó que posiblemente habría un animal muerto en las tuberías y que esa podría ser la explicación.

Sin embargo, esta teoría también quedó descartada por expertos que fueron a limpiar las tuberías de su casa y ante este panorama, Martha Higareda atribuyó esa situación a un evento paranormal propiciado por la grabación de su podcast de un día anterior.