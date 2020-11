Para Chiquis Rivera es un orgullo ser mujer y estar nominada en el género banda al Latin GRAMMY

Hace dos años, cuando Chiquis Rivera fue por primera vez a los Latin GRAMMY, se hizo una promesa a sí misma: “Al ver a todos los artistas que recibían sus premios o estaban nominados me dije: ‘Algún día de estos yo voy a estar allí nominada también'".

Su deseo se hizo realidad el 29 de septiembre y, cuando se enteró que está nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música de Banda, cedió al llanto. La emotividad de su reacción quedó grabada en un video que compartió por Instagram y que ahora explica con esta pregunta: “¿Cómo no voy a llorar?... Es algo con lo que todos los artistas soñamos: ganarnos un Latin GRAMMY… Fue como que por fin pude respirar y decir ‘¡Ah, gracias! ¡Vienen bendiciones!’”.

Lamenta que este año debido al covid-19 la ceremonia no sea en persona y con eso no pueda participar en una de sus actividades favoritas de este evento: la alfombra roja. “Recuerdo todo lo que hice para la primera vez que fui: me recuerdo muy bien del vestido, del peinado, de mi maquillaje. ¡Estaba súper estresada porque en un evento tan elegante siempre da estrés pero descubrí que el color negro siempre luce muy bien!”.

Cargando Video... Sigue creciendo la lista de los famosos que estarán en la esperada gala del Latin GRAMMY 2020

Sin embargo a Chiquis le emociona tanto esta pasarela de la moda, que no está dispuesta a cancelarla: “Voy a hacer algo aquí en mi casa, aquí voy a hacer mi propia alfombra roja y voy a invitar al equipo, a la gente que formó parte del disco; me voy a poner mi vestido de gala y voy a hacer mi celebración aquí porque yo soy muy así, de celebrar las cosas buenas. ¡Es como si me trajera la fiesta del Latin GRAMMY a mi casa".

Chiquis promociona actualmente el tema ‘Me Vale’, ese éxito musical que se ha convertido en una canción-emblema de Maná. “Me ha encantado desde los diez años cuando la escuché por primera vez y desde entonces creo que la he escuchado al menos una vez al mes porque es una canción que me prende, me despierta, me pone muy feliz y quería darle un toquecito más Chiquis”.

Al meditar en hasta qué medida se identifica con esa canción, indica que a ella “le valen muchas cosas”, pero de manera especial la opinión de otros: “Me vale lo que piensen, de verdad, como dice la canción, lo que digan. Realmente he llegado a un punto de mi vida que ya no me afecta como antes las cosas que dicen, porque vienen de gente que no me conoce”.

También cree que esa canción es ideal para el momento en que vivimos: “Después de un año tan pesado como el 2020 que ha sido pesadísimo emocional, mental y físicamente para mucha gente, esta es la canción perfecta para terminar un ciclo así. No es que te valga el mundo, es solo cerrar los ojos para ser feliz y gozar”.



En contraparte hay muchas cosas que no “le valen”; que le preocupan y por las que le pide todos los días a Dios, especialmente su familia: “Las cosas que no me valen son las de mis hermanos. Antes estábamos juntos siempre, pero ahora ya han crecido: Johnny ya tiene 19 años y me preocupa mucho mi familia”.

Al llegar a los 35 años, Rivera confiesa que el tema de la maternidad está cada vez más presente en su mente: “Hay algo raro que he estado pensando y que nunca he dicho: me preocupa no tener hijos, no tener niños. A veces sí digo: no sé si quiero ser mamá o no sé si voy a ser, pero sí me preocupa un poquito” .

Como madre, Chiquis Rivera considera que será muy equilibrada: “Por lo vivido con mis hermanos, sé que voy a ser una mamá estricta pero que también voy a consentir mucho. Hay un balance que aprendí con ellos y creo que voy a ser una muy buena mamá”.



Claro que para llegar a ese paso se necesita un compañero, y hace pocos meses que ella comenzó el proceso de divorcio de su esposo Lorenzo Méndez. “Estoy soltera pero no estoy cerrada, estoy abierta al amor. Me estoy tomando las cosas día por día. Lo que quiera Dios, los momentos, los planes de Dios son perfectos. En estos momentos estoy enfocada en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi música, en lo que me apasiona y me hace feliz”.

Soltera y plena en compromisos, Chiquis Rivera espera con ansias ganar su primer Latin GRAMMY en un género hasta ahora dominado por los hombres: “Es una responsabilidad muy grande. Pero yo viví eso con mi mamá y para mí es un orgullo representar a la mujer en esta categoría. Esto también me despierta el deseo de que haya más mujeres, porque sí hay mucho talento femenino. Ojalá que llegue el momento que seamos puras mujeres nominadas”.

