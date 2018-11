Emociones a flor de piel: así fue el primer día de ensayos de los Latin GRAMMY 2018

Las Vegas, Nevada.- Si algo quedó claro este lunes, durante la primera ronda de ensayos para la decimonovena gala de entrega de los premios Latin GRAMMY es que las grandes estrellas de la música latina se las han ingeniado para añadir un acento particular a sus actuaciones a fin de regalarle al público una experiencia memorable .

Respaldada por su banda, compuesta por mujeres, sus cuatro coristas y su inseparable DJ Felo , Karol G no bajó de la tarima hasta cerciorarse de que el giro rockero que le dio a uno de sus grandes éxitos quedó sólido, insuperable.

En un aparte con Univision, la joven colombiana aseguró que no ha preparado ningún mensaje de aceptación de premios. "¡Ay, no!", soltó y mientras le estampaba un beso y un abrazo a su papá, admitió que le da susto de solo pensar que podría ganar el codiciado galardón.

Otro que tampoco ni ha pensado en si ganará o no es el cantautor español Pablo Alborán , quien llegó a Las Vegas, Nevada, con cuatro nominaciones . Durante poco más de 30 minutos ensayó en compañía de su banda impregnando de sentimiento su rendición del éxito 'No vaya a ser' , con el que está nominado al Latin GRAMMY 2018 a la Grabación del Año .

"Hay momentos en que me oigo y hay momentos en que no", exclamó con naturalidad al terminar una de sus versiones y solicitar que nuevamente comenzaran de cero.

No solo se trata de la voz, sino también de la interpretación de los distintos instrumentos musicales. La primera gran muestra la dieron Los Recoditos, nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda con su producción 'Los gustos que me doy'. A la banda, próxima a cumplir 30 años de carrera, le tomó muy poco tiempo dejar lista su presentación de 'Me darán ganas de verte'.