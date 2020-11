Leslie Grace cumplirá, junto a Prince Royce, su "sueño campesino" de homenajear a Juan Luis Guerra en los Latin GRAMMY 2020

La vida de la cantante Leslie Grace siempre ha estado conectada a la música de Juan Luis Guerra. No importa que haya nacido en New York o que la primera canción que grabara fuera en inglés ('Will You Love Me Tomorrow'), desde que era una bebé, en casa “sonaba” Juan Luis Guerra todo el día.

“Yo crecí con su música porque vengo de una familia dominicana donde siempre había bachata. En casa mi papá siempre ponía las canciones de Juan Luis Guerra. Su voz ha estado en mi hogar desde antes de que yo pueda recordar: la canción de la fiesta de los 15 años de mi hermana fue un tema de él, la música con la que me despertaba en casa era la suya…”.

Lo que Leslie Grace jamás imaginó que un día iba a rendirle homenaje en un evento tan importante como el Latin GRAMMY. “Oh Man! Yo estaba tranquilita en mi hogar en Los Ángeles hablando con mi mánager, cuando me dice ‘espérate un momento que tengo que recibir esta llamada’. ¡Y era en la que le presentaron la idea de que cantara con Prince Royce en este homenaje! Ese es el cumplimiento de mi ‘sueño campesino’ como decimos en casa a los sueños que parecen inalcanzables”.

Después de reaccionar jubilosa ante ese “gran honor”, sintió también todo el peso que implica, al punto que una que otra noche ha perdido el sueño: “La niña pequeña en mi no sabe qué está pasando. Por un lado estoy feliz, pero después me pongo nerviosa, porque creo que el registro de la voz de Juan Luis es muy particular, lo identifica. Acoplarse a eso y cantar uno de sus éxitos en estructura de dueto, mujer y hombre, es más difícil. Además uno quiere asegurarse que las libertades que se está tomando con la canción le caigan bien a él y al publico. Pero estoy segura que esta presentación va a causar algo lindo en los fans”.

Después de su presentación en la 21ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, Leslie Grace regresará enseguida al estudio de grabación donde finaliza su próximo disco: “Quiero que sepan que viene un nuevo disco en el principio de 2021. Será un gran lanzamiento en el que he estado trabajando durante la pandemia. Tendrá la participación de un par de personas que amo y respeto mucho. Va a ser el lanzamiento más grande que he hecho en mi carrera”.



Aunque no puede revelar muchos detalles, acepta que el disco tendrá temas en inglés y español, “incluirá algo nuevo, musicalmente hablando, y también algo de la música de antes; mucho baile y mucho amor, también videos con coreografías muy lindas”.

De manera muy orgánica revela que el coreógrafo que la ayudó es su novio, Ian Eastwood, quien ha estado a cargo de algunos de los bailes en videos de estrellas como Justin Bieber y Zendaya: “Fue extraordinario colaborar con él. Llegó a mi vida en un momento en el que estaba concentrada en mi carrera, no estaba buscando a nadie. Mi mamá me había dicho: cuando no estés pensando en el amor, llegará. Y así fue”.



También llegó, casi sin buscarla, la oportunidad de hacer cine. Este año Leslie Grace iba a debutar en la gran pantalla en la ogra de Lin-Manuel Miranda ‘In The Heights’, personificando a Mina, la protagonista. Sin embargo, la presentación de la película se aplazó debido a la pandemia. “Va a salir el 18 de junio de 2021. Se pospuso un año entero, pero está bien. Estoy segura que a la gente le va a gustar porque es una película increíble por la música y el baile y todo lo que representa para nuestra cultura”.

Comenta que encarnar a Mina fue muy especial porque tiene mucho en común con ella: “Mina es la primera de su familia que logra el sueño de irse a la universidad, yo soy la primera en mi familia que está en esta carrera; ella es hija de inmigrantes viviendo en Estados Unidos, como yo… También siente mucha presión por representar bien a su familia y sus valores. Yo me identifico con todo eso y creo que eso me permitió hacer bien mi personaje. Además es una película con magníficos bailes, una música maravillosa… ¡No puedo esperar a que la gente vea esta pieza de arte!

Este jueves 19 de noviembre a partir de las 7P/6C no te pierdas la transmisión de los Latin GRAMMY, la gran gala que celebra que honra a la música latina, en vivo por Univision.