Antes de morir, Octavio Ocaña le dijo a su papá que se "perdería dos o tres horas"

"Me dijo: 'Papá, me voy perder dos tres horas porque voy a Villa del Carbón a una comida'. Mi hijo venía con música. Me pidió permiso a mí, yo vivo en Tabasco, él vivía con su pareja. Somos empresarios, somos empresas mutuas", dijo Octavio Pérez a 'Ventaneando' este miércoles 3 de noviembre.