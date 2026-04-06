Christian Nodal

Ángela Aguilar muestra lo que sería su baño y queda al descubierto ¿una foto inédita con Nodal?

La cantante mostró algunos aspectos del interior del hogar que comparte con Christian Nodal desde que se casaron.

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Por:Univision
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Video Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal: video con detalles de su nido de amor 

Ángela Aguilar mostró lo que sería el interior de su baño, dejando al descubierto algunos detalles de la decoración del hogar que comparte con Christian Nodal desde que se casaron en julio de 2024.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la cantante compartió una imagen en la que aparece fotografiándose frente al espejo. Aunque en la instantánea solo aparecen elementos como una jabonera, flores blancas y un lavamanos, lo que llamaría la atención sería la fotografía que estaría frente ella.

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Según la publicación de la hija de Pepe Aguilar, se trataría de una fotografía en blanco y negro de su boda con Christian Nodal. Aunque la imagen no es clara, apenas se alcanzaría a ver a la pareja abrazada y a ella luciendo un vestido de novia.

La cantante mostró algunos rincones de su hogar.
La cantante mostró algunos rincones de su hogar.
Imagen Ángela Aguilar / WhatsApp


No está claro si la fotografía que compartió Ángela Aguilar pertenece al interior de su mansión en Texas.

La impresionante casa de Ángela Aguilar y Nodal en Texas

A finales de 2025, Ángela Aguilar compartió algunas imágenes de su decoración navideña con las que también dejó al descubierto que su hogar en Texas esta lleno de recuerdos de su relación con Nodal. A estas fotografías se han ido sumando las que publica en su canal de difusión de WhatsApp.

Así es la casa de Ángela Aguilar y Nodal por dentro.
Así es la casa de Ángela Aguilar y Nodal por dentro.
Imagen Ángela Aguilar / WhastApp


En algunas paredes se aprecian instantes de la pareja en su boda civil, su estancia en Zacatecas y hasta algunos países como Sonora y Zacatecas. Las fotografías, en su mayoría, son en blanco y negro.

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