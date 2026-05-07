Cazzu ¿Cazzu está obligada a ir a México por demanda que Nodal interpuso en su contra? El estatus del caso El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco reveló el estatus de la demanda que Nodal interpuso el 4 de noviembre de 2025, en la que solicita poder convivir con su hija Inti.



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Christian Nodal demandó a Cazzu el 4 de noviembre en México, para solicitar poder convivir con su hija Inti. Han pasado seis meses desde que inició el proceso legal y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco reveló el estatus del caso.

¿Cómo va el proceso de la demanda?

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Según explicó el magistrado José Luis Álvarez Pulido en entrevista exclusiva con Despierta América, el 18 de marzo de 2026 la cancillería mexicana recibió la solicitud de un juez de lo familiar en Jalisco, para pedir a un juez en Argentina que notifique a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, que tiene una demanda en México. El proceso se lleva a cabo como una carta rogatoria.

"El paso siguiente es que se logre llevar a cabo esa notificación para que se otorgue cierto plazo para que la persona que sea notificada, comparezca o alegue lo que considere apegado a derecho", señaló el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Dejó claro que mientras Cazzu no sea formalmente notificada, el juicio no avanzará y explicó que no hay un plazo límite para ese paso, debido a que "depende de muchos factores que son variables".

José Luis Álvarez Pulido también aclaró que Cazzu no estaría obligada a viajar a México para el juicio, pues las audiencias se pueden realizar a través de teleconferencias o con la representación de sus abogados.