Christian Nodal Nodal y Ángela Aguilar estarían por llevar su relación a otro nivel: esto prepara el cantante con su esposa El cantante hizo una inesperada confesión sobre su carrera junto a Ángela Aguilar en medio de los supuestos problemas que enfrenta con sus padres por el registro de la marca Christian Nodal.



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Video Nodal cumple sueño de niña: canta con ella y le presenta a Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían por llevar su relación a otro nivel, según reveló él mismo en medio de los supuestos problemas que enfrentaría con sus padres por el registro de la marca ‘Christian Nodal’.

El 2 de mayo, durante la prueba de sonido de su show en el Movistar Arena de Chile, el cantante convivió con un grupo de fans, quienes lo cuestionaron sobre con quién le gustaría hacer un dueto.

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De inmediato, el intérprete de ‘Un Vals’ lanzó nombres como el del cantante colombiano Jessi Uribe y el de Ángela Aguilar.

“Con mi señora esposa… Te amo, mi amor… También para eso nos tenemos que preparar”, confesó.

“Tenemos que sacar un buen álbum juntos… tenemos que hacer muchas cosas para que eso pase, pero sí (me gustaría grabar otra canción con ella), insistió.



Christian Nodal no hizo más comentarios sobre el tema. Sin embargo, dejó entrever que no descartar en un futuro grabar nuevas canciones con Ángela Aguilar.