Cazzu

¿Cazzu lanza nuevas indirectas contra Nodal?: “Si quieres dime malvada”

La cantante argentina sorprendió con el lanzamiento de ‘Balada Malvada’, canción que, según algunos internautas, podría dar respuesta a las críticas e incluso, a las cosas que a Nodal le molestarían de ella.

Por:Elizabeth González
Video El mensaje de Nodal tras contundente respuesta de Cazzu a su comunicado: “A lo que sigue”

Cazzu estrenó su nueva canción ‘Balada Malvada’ en medio de los dimes y diretes con Christian Nodal, quien a través de su representante legal desmintió algunas de las declaraciones de su expareja ha hecho sobre la manutención de su hija Inti.

Este jueves 16 de octubre, ‘La Jefa’ sorprendió con su balada de desamor, que algunos habrían interpretado como nuevas indirectas para Christian Nodal, ya que incluye frases como “siento pena por las cosas que piensas de mi” y “te molestan mis amigos, mis modales, mi vestido”, que podrían dar respuesta a las supuestas cosas que a él le molestarían de ella.

Mediante esta nueva canción, Cazzu no solo plasmaría sus sentimientos sino también reflejaría su vulnerabilidad ante los juicios que ha recibido sobre su apariencia física, mismos de los que ella ha hablado en diferentes entrevistas.

Además de la canción, el video de ‘Balada Malvada’ también ha desatado especulaciones sobre la historia que se refleja, ya que hay quien considera que lo plasmado en el material correspondería al desenlace de su relación con Christian Nodal. Hasta ahora, Cazzu no ha confirmado o negado esta versión.

¿Qué dice la letra de ‘Balada Malvada’ de Cazzu?

Siento pena por las cosas que piensas de mí,
por la única forma que le das a una mujer.

Te sorprende, amor, que yo sea tan diferente.
Sin embargo, fue todo lo que te enamoró,
y ahora buscas confundirme y hacerme creer
que me debo preocupar por qué piensa la gente,
¿de verdad vas a tomar por ilusa a la que te enseñó la trampa?

No te confundas que yo sé encontrar
sexo, placer y muchas cosas más
en cualquier hombre, cualquier madrugada.

Y aunque te quiero, yo sé abandonar.
Espero que me sepas disculpar
por quemar tu libro de cuento de hadas,
si quieres, dime malvada.

Ya me conozco esa historia, ya me la sé de memoria,
la estúpida necesidad de atrapar luciérnagas hasta verlas apagarse.
Te molestan mis amigos, mis modales, mi vestido,
hoy no voy a repetir que quiero todo contigo,
gracias por lo vivido, y mejor me voy.

Lástima, hoy no lo ves,
el mundo es uno y tu caíste en su trampa.

No te confundas que yo sé encontrar
sexo, placer y muchas cosas más
en cualquier hombre, cualquier madrugada.

Y aunque te quiero, yo sé abandonar.
Espero que me sepas disculpar
por quemar tu libro de cuento de hadas,
si quieres, dime malvada.

