Cazzu borra lo último que la vinculaba a Nodal en sus redes: hasta a su hija

Video Cazzu reaparece tras luna de miel de Nodal y Ángela Aguilar: así luce a casi 3 meses de su separación

Al poco tiempo de anunciar su ruptura con Christian Nodal a finales de mayo, Cazzu desapareció de su perfil de Instagram las imágenes que tenía sobre su relación.

También anunció que se alejaría temporalmente de las redes sociales para evitar la polémica de su rompimiento.

Ahora, la argentina sorprendió a sus seguidores al borrar el último lazo que lo une con él: su hija Inti.

Cazzu quitó todas sus publicaciones, incluyendo las de su primogénita y solo dejó tres fotografías de promoción para la gira que hizo en Argentina en 2023.

Cazzu elimina el rastro de Christian Nodal de su perfil de Instagram. Imagen Cazzu/Instagram

En años recientes algunos artistas 'vacían' sus muros de publicación como una estrategia publicitaria para anunciar nuevos proyectos. Aunque varios de los seguidores de Cazzu así lo están especulando, hasta el momento no queda claro por qué lo hizo.

Por otro lado, en Tik Tok tampoco aparece rastro de Nodal ni de Inti, pero sí conserva el video del momento en que reveló que estaba embarazada en medio del concierto que ofreció en Buenos Aires en abril de 2023.

Nodal también borró su historia con Cazzu de Instagram

El 23 de mayo los cantantes confirmaron su separación, sin embargo, días antes Nodal ya había borrado las fotografías junto a Cazzu de Instagram, pero permanecían las de Inti.

Sin embargo, el 28 de mayo usuarios de redes reportaron que las fotos de su hija ya no aparecían y ahora todo su muro era sobre su faceta como cantante.

Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de Inti el 14 de septiembre, la pequeña nació en Argentina, donde reside junto a su madre.