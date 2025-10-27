Nodal acude ante la justicia en medio del escándalo por las acusaciones de ser papá ausente

Video Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Christian Nodal se presentó en una audiencia ante la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, este lunes 27 de octubre.

La comparecencia formó parte del proceso legal que el cantante enfrenta contra Universal Music y él estuvo acompañado de su nuevo equipo de abogados, dio a conocer ‘Ventaneando’.

Según la emisión, el también compositor habría viajado desde Guadalajara a Monterrey, donde ofreció un concierto en el que lo acompañó su esposa, Ángela Aguilar, y luego a la capital del país para cumplir con la cita en la dependencia.

¿Qué acusación enfrenta Christian Nodal?

A finales de septiembre, Ulrich Richter Morales, defensor de Universal Music informó que Christian Nodal y sus papás, Jesús González y Cristy Nodal, serían convocados a una comparecencia por el caso de presunta falsificación de contratos con la disquera.

Dicha acción penal derivó de la demanda civil que el cantautor interpuso sobre la empresa de música en noviembre de 2021, reclamando la titularidad de sus canciones.

En esa querella, él incluyó como pruebas certificaciones de supuestos convenios con los que pretendía pedir la propiedad de temas pertenecientes a la compañía.

Sin embargo, el corporativo cuestionó la autenticidad de los documentos y entabló una denuncia en la Fiscalía General de la República.

Los representantes judiciales de la entidad indicaron que peritos oficiales de la institución determinaron que las firmas de los 32 acuerdos escritos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien, además, declaró que no prestó sus servicios a la familia.

Nodal señalado de ser un papá ausente

Christian Nodal acudió al juzgado justo después de que su ex y madre de su hija, Cazzu, lo señalara por presuntamente ser un papá ausente con Inti.

Este 26 de octubre, en entrevista con medios como El Gordo y la Flaca, la argentina aseveró que el intérprete de ‘Adiós amor’ no se ha visto con la pequeña.

“No hemos tenido tanta suerte. Ojalá eso sí se recomponga y el vínculo finalmente en algún momento pueda existir”, dijo.

Ella puntualizó que no se negó a que el sonorense se reuniera con su retoño ahora que ambas estuvieron en México.

“Es muy fácil de acceder a Inti, ella compartió tiempo con su familia”, alegó para esclarecer que si el artista no se reunió con la niña no se debió a una obstrucción premeditada.

La última vez que Nodal e Inti se encontraron fue en mayo pasado, cuando él acudió a recogerla al hotel en el que se hospedaba con Cazzu en la Ciudad de México.