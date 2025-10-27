Cazzu

Nodal acude ante la justicia en medio del escándalo por las acusaciones de ser papá ausente

El cantante acudió a una audiencia por el caso de supuesta falsificación de documentos que le interpuso su exdisquera, Universal Music. Esto ocurrió luego de que Cazzu afirmara que él no ha visto a la hija de comparten, Inti.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Christian Nodal se presentó en una audiencia ante la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, este lunes 27 de octubre.

La comparecencia formó parte del proceso legal que el cantante enfrenta contra Universal Music y él estuvo acompañado de su nuevo equipo de abogados, dio a conocer ‘Ventaneando’.

PUBLICIDAD

Según la emisión, el también compositor habría viajado desde Guadalajara a Monterrey, donde ofreció un concierto en el que lo acompañó su esposa, Ángela Aguilar, y luego a la capital del país para cumplir con la cita en la dependencia.

¿Qué acusación enfrenta Christian Nodal?

A finales de septiembre, Ulrich Richter Morales, defensor de Universal Music informó que Christian Nodal y sus papás, Jesús González y Cristy Nodal, serían convocados a una comparecencia por el caso de presunta falsificación de contratos con la disquera.

Más sobre Cazzu

¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti
1 mins

¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti

Univision Famosos
Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia
1:00

Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Univision Famosos
Cazzu señala como "descaro" que Nodal diga que le da "millones" a su hija: así responde a su ex
2 mins

Cazzu señala como "descaro" que Nodal diga que le da "millones" a su hija: así responde a su ex

Univision Famosos
"Todas las mujeres somos bisexuales": Cazzu sorprende con declaración
0:47

"Todas las mujeres somos bisexuales": Cazzu sorprende con declaración

Univision Famosos
¿A Cazzu le gustan las mujeres?: esto dijo en medio de su polémica con Nodal
2 mins

¿A Cazzu le gustan las mujeres?: esto dijo en medio de su polémica con Nodal

Univision Famosos
A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente
0:51

A Nodal lo estarían “embrujando” y esto “lo podría matar”: asegura Mhoni Vidente

Univision Famosos
¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan
1:00

¿Cazzu estrena romance en plena polémica con Nodal? Revelan al hombre con el que la vinculan

Univision Famosos
Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?
3 mins

Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?

Univision Famosos
¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”
0:55

¿Nodal manda mensajes contra Cazzu que avivan pleito por su hija?: “Monstruo”

Univision Famosos
Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu
1 mins

Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu

Univision Famosos

Dicha acción penal derivó de la demanda civil que el cantautor interpuso sobre la empresa de música en noviembre de 2021, reclamando la titularidad de sus canciones.

En esa querella, él incluyó como pruebas certificaciones de supuestos convenios con los que pretendía pedir la propiedad de temas pertenecientes a la compañía.

Sin embargo, el corporativo cuestionó la autenticidad de los documentos y entabló una denuncia en la Fiscalía General de la República.

Los representantes judiciales de la entidad indicaron que peritos oficiales de la institución determinaron que las firmas de los 32 acuerdos escritos exhibidos no corresponden al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien, además, declaró que no prestó sus servicios a la familia.

Nodal señalado de ser un papá ausente

Christian Nodal acudió al juzgado justo después de que su ex y madre de su hija, Cazzu, lo señalara por presuntamente ser un papá ausente con Inti.

Este 26 de octubre, en entrevista con medios como El Gordo y la Flaca, la argentina aseveró que el intérprete de ‘Adiós amor’ no se ha visto con la pequeña.

PUBLICIDAD

“No hemos tenido tanta suerte. Ojalá eso sí se recomponga y el vínculo finalmente en algún momento pueda existir”, dijo.

Ella puntualizó que no se negó a que el sonorense se reuniera con su retoño ahora que ambas estuvieron en México.

“Es muy fácil de acceder a Inti, ella compartió tiempo con su familia”, alegó para esclarecer que si el artista no se reunió con la niña no se debió a una obstrucción premeditada.

La última vez que Nodal e Inti se encontraron fue en mayo pasado, cuando él acudió a recogerla al hotel en el que se hospedaba con Cazzu en la Ciudad de México.

En septiembre, la periodista Mandy Fridmann reportó que supuestamente ‘La Jefa’ estaba “pensando en demostrar” que Christian “no es presente” en la vida de Inti y así obtener la patria potestad completa.

Relacionados:
CazzuChristian NodalHijos de famososPapás famososdemandas a famososFamososCelebridadesInti González CazzuchelliConflictos FamiliaresSeparaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD