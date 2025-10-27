¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti

Video Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Cazzu ya dio réplica al comunicado que Nodal envió y aclaró el estado de la relación entre el cantante y la hija que comparten, Inti.

Al ser abordada por El Gordo y La Flaca y otros medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México el pasado 26 de octubre, a su salida de México tras una gira de conciertos, Cazzu fue cuestionada sobre si Nodal estuvo en contacto con la niña.

PUBLICIDAD

La artista argentina compartió que el sonorense y su hija no se encontraron en esta ocasión y lamentó que “no han tenido tanta suerte”.

¿Cazzu impidió a Nodal ver a su hija?

La cantante también se refirió a las especulaciones sobre si ella o su equipo se habrían negado a responder al equipo legal de Nodal para que él pudiera ver a Inti.

Cazzu afirmó que con ella “ se comunicó una persona que no conocíamos” y refirió que nunca se le informó que hubieran cambiado de equipo legal, “fue un poco confuso”.

La artista enfatizó que “es muy fácil acceder a Inti”. Añadió que la niña compartió “tiempo con su familia”, y que es “muy fácil encontrarla, encontrarnos y acceder a nosotros”.

Cazzu expresó que su deseo de que la situación mejore y que “el vínculo finalmente en algún momento pueda existir”.

¿Cuándo fue la última vez que Nodal se reunió con su hija?

El esposo de Ángela Aguilar se dejó ver públicamente con su hija Inti el 28 de mayo pasado en la Ciudad de México.

En aquella ocasión, Cazzu estuvo viajó al país natal de su ex por motivos de trabajo y, según el periodista Alex Rodríguez, Nodal pasó por la pequeña al hotel donde se hospedaba la argentina.