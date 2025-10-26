Cazzu señala como "descaro" que Nodal diga que le da "millones" a su hija: así responde a su ex

Video Cazzu no se queda callada y responde a Nodal tras acusarla de “dañar” a su hija

Cazzu por fin respondió de manera clara y precisa ante el comunicado que su ex Christian Nodal lanzó hace unos días en el que alegó que supuestamente da "millones" de manutención a Inti, la hija que comparten juntos.

En el escrito, firmado por su abogado, acusó a la argentina de "dañar" a la niña de 2 años con las declaraciones que ha hecho públicas dejando en duda el actuar del cantante como padre.

PUBLICIDAD

Cazzu da réplica a Nodal sobre polémica de su hija

A su partida de México en donde realizó una gira de conciertos por varias ciudades, la cantante fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México por varios medios como El Gordo y La Flaca.

Se le cuestionó este 26 de octubre sobre lo que alegó el sonorense en respuesta a lo que ella previamente había dicho respecto a que no le parecía "justo" el acuerdo que tenían sobre la pensión alimenticia. Nodal insiste en que le da "millones".

"Primero, me parece un descaro", dijo sin tapujos y esbozando una sonrisa.

"Me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se la ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, al ir allá e ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija", pidió la trapera.

"La verdad es que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento", admitió.

A Cazzu le pareció una dudosa "casualidad" que Nodal haya hecho esas afirmaciones justo en el inicio de la gira en México por parte de la cantante.

Aunque anhelo que esta situación pueda llegar a una conciliación entre ellos, dejó ver que tendría guardado un as bajo la manga si Nodal continúa con una postura como la que dejó ver con su polémico comunicado.

"No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para [...] defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo", advirtió.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Nodal sobre la manutención de Inti?

El comunicado que Nodal lanzó fue el pasado 15 de octubre y horas después, en uno de los conciertos que Cazzu dio en México, leyó una carta en evidente respuesta.

"Yo, igual que muchas de ustedes, no solo no recibo ayuda, sino recibo ataques", acusó sin mencionarlo.

En el escrito, el abogado del cantante afirmó que él " ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas" para con Inti.

“ Aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales", indicó.

En el escrito se puntualizó que dicho accionar del cantautor es "a pesar de que no existe un acuerdo" entre él y la rapera, y de que esta "ha manifestado públicamente su inconformidad".