Cazzu Cazzu tiene novio artista y él ya convive con su hija, según reportes: “Inti lo quiere mucho” La periodista Mandy Fridmann asegura que la argentina ya dejó la soltería, a dos años de su separación de Christian Nodal. La comunicadora puntualizó quién sería la pareja de la cantante.



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Video A Cazzu le parece "triste" ahora "vivir cositas en silencio" tras no poder hablar del lío con Nodal

Cazzu supuestamente se está dando una nueva oportunidad en el plano sentimental a dos años de su separación de Christian Nodal.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, la cantante dejó la soltería al lado de una persona que incluso ya es cercano a su hija Inti.

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“Cazzu tiene novio”, dijo durante su participación en el programa ‘¡Tal cual! Sin Filtro’. “Va con ella para todos lados”.

La titular de Las Top News indicó que el nombre del susodicho sería “Ignacio Federico” y confirmó que se trata de un “bailarín”, aparentemente refiriéndose a Ignacio Colombara, quien forma parte del equipo de danzantes del show de la artista.

“Sí, así que [ella] está disfrutando de su nuevo amor, fue muy reciente. Muy enamorada, bueno, no te diría muy enamorada, está probando y está muy feliz, se siente muy acompañada”, aseveró.

“Lo conoce hace mucho tiempo. No, no fue primero su novio. Fueron amigos y de la amistad se pasó… la mejor manera porque cuando sos amigos, le conoces todas las aristas”, agregó.

Según Fridmann, el novio de la argentina tiene ya, incluso, el afecto de la pequeña Inti, quien tiene dos años y medio.

“Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, compartió, adelantando que próximamente los tres podrían ir de “vacaciones” a Walt Disney World en Orlando, Florida.

¿Supuesto novio de Cazzu viaja con ella e Inti?

Por su parte, la comunicadora Flor Rubio detalló que el presunto novio de ‘La Jefa’ viajó con ella e Inti a la Ciudad de México en días pasados.

“Cazzu llegó al aeropuerto de nuestra ciudad, Ignacio Colombara muy cerca de ella y también muy cerca de la pequeña Inti”, indicó en un ‘tiktok’.

Ella retomó el clip de dicho instante, presentado en exclusiva por ¡Siéntese Quien Pueda!, y explicó que el bailarín caminaba “de un lado a otro” porque ya reporteros estaban esperando.

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“En el video del programa se puede observar claramente cómo Ignacio va de un extremo a otro, protegiéndole las espaldas a Cazzu mientras ella, a su vez, protege la identidad de su hija”, relató.