Cazzu Cazzu revela si tiene problemas para viajar con Inti a su llegada a México y de Nodal esto dijo Cazzu se encuentra en tierra azteca para cumplir con compromisos laborales. A su llegada, la prensa la recibió con cuestionamientos sobre su hija y el reencuentro con Christian Nodal.



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Video Nodal no pudo, pero Cazzu sí: reportan que la argentina llevará a Inti a Disney World

Cazzu se encuentra en la Ciudad de México y a su llegada al aeropuerto la prensa la abordó sobre su hija y Nodal, sorprendiendo con sus respuestas.

¿Cazzu tiene problemas para viajar con Inti?

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Los medios de comunicación le cuestionarios si era feliz porque ya podía viajar con su pequeña hija de dos años, pero la argentina señaló que no tiene problemas al respecto.

“Yo siempre puedo viajar con Inti, ya lo he explicado varias veces como es el sistema”, dijo a los medios de comunicación, como la reportera Berenice Ortiz.

En 2025, ‘La Jefa’ ventiló que Christian Nodal no habría firmado los permisos para que su hija pudiera viajar fuera de Argentina, por lo cual ella tuvo que recurrir a la corte para obtener un permiso especial. Sin embargo, poco después los abogados del cantante desmintieron que él se hubiera negado.

Cazzu ya no hablará de Nodal

La argentina también fue cuestionada por la prensa sobre el reencuentro de Inti y Christian que se llevó a cabo en Houston hace unos días, pero fue tajante sobre el tema.

“No tengo permitido hablar de esas cuestiones, legalmente ahora no lo puedo hacer” y aprovechó para pedir a la prensa que no le pregunten más al respecto: “No lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, me gustaría que sí entiendan eso”, al terminar agradeció el recibimiento y se alejó entre el tumulto de los medios que insistían en entrevistarla.

Ley Cazzu

Sobre la iniciativa aprobada de la Ley Cazzu en el estado de Michoacán en México, dijo sentirse honrada, pero aclaró que ella no tiene nada que ver al respecto.