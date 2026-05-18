Cazzu Hija de Cazzu y Nodal estaría recibiendo terapia: el cantante tendría que ver con esta decisión Inti estaría siendo evaluada por un profesional luego de que Cazzu señalara públicamente que su hija tendría sentimientos de abandono.



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Video A Cazzu le parece "triste" ahora "vivir cositas en silencio" tras no poder hablar del lío con Nodal

Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, estaría recibiendo terapia psicológica y el cantante tendría que ver con esta decisión.

La periodista Adri Toval reporta que, según una fuente cercana al equipo de Nodal, éste habría solicitado un “seguimiento psicológico para proteger la salud emocional de su hija”, luego de Cazzu señalara públicamente que Inti estaría teniendo sentimientos de abandono.

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“Todo esto habría surgido después de que Cazzu dijera públicamente que la niña le dijo: ‘Tú no me vas a abandonar, ¿verdad?’”, comentó el 15 de mayo.

“A raíz de esto que pasó con la polémica de ‘Rosita’, canción de Rauw Alejandro, Nodal decide solicitar este seguimiento psicológico para la niña”, explicó.

Nodal estaría muy molesto con la exposición de Inti

La comunicadora refiere que una de las cosas que tendría “muy molesto” a Christian Nodal sería la exposición de Inti, por lo que legalmente habría pedido que la menor fuera “evaluada” para proteger su salud emocional. Asimismo, habría buscado que en la demanda contra su expareja, ésta dejara de hablar de ella.

“La niña no está enferma. La niña no tiene problemas mentales. Según la información que me dan, la menor será evaluada por un psicólogo cada seis meses para revisar su bienestar emocional y observar que no exista alienación parental o algún tipo de violencia vicaria”, dijo.

“Esto de que Christian Nodal le pone una orden de restricción a Cazzu es para que no se siga filtrando (...) información de la niña", sentenció.

¿Qué fue lo que Inti le habría dicho a Cazzu?

En febrero, en medio del drama por la canción de Rauw Alejandro, donde éste habría hecho referencia a cómo sucedió la relación de Nodal con Ángela Aguilar luego de separarse de Cazzu, la intérprete de 'Con Otra' compartió un extenso texto en la plataforma de Substack, donde declaró que la “verdadera víctima” del conflicto tenía “una cara regordeta y una piel tersa”. Aunque no mencionó su nombre, dejó entrever que se trataría de Inti.

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“Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar”, dijo el 24 de febrero.

“Le contesto con la verdad mientras sonrió y mucho! Lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de… ‘¿nunca me vas a dejar?’, un lenguaje que se funda, la voz de un ángel. Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve”, insistió.

La tajante respuesta de Nodal a Cazzu sobre los “sentimientos” de su hija

Aunque Julieta Cazzuchelli no hizo más comentarios sobre los aparentes “sentimientos” de Inti, sus palabras llegaron a Christian Nodal, quien en su canal de difusión de Instagram dijo que “no podía soportar” que “su hija” estuviera “creciendo y viviendo con esos sentimientos”.

“Discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos”, expuso la noche del 24 de febrero.