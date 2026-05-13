Ángela Aguilar ¿Quién era el ser querido de Ángela Aguilar que murió en la piscina? La dinastía Aguilar dio a conocer el fallecimiento de un querido compañero de la familia en un accidente en la piscina.

Video Ángela Aguilar está de luto: pierde a ser querido en accidente de piscina

Ángela Aguilar y su familia están de luto por el fallecimiento de Chancho, su perrito de la raza pug, que perdió la vida en un trágico accidente en la piscina.

De acuerdo con la información proporcionada por la dinastía en Instagram, la mascota tenía solamente 5 años y aún “le faltaba mucho por vivir”.

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“ Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá”, señalaron.

Así se reportó la muerte de Chancho, la querida mascota de la familia Aguilar. Imagen Pugas Aguilar / Instagram

¿Quién era Chancho, el ser querido de Ángela Aguilar que murió trágicamente?

Chancho era hermano de Gordo, el ‘hijo’ favorito de Pepe Aguilar.

También era tío de los cinco cachorros que Gordo procreó con Niña, en febrero de 2025, y a los que Leonardo Aguilar ayudó a traer al mundo.

De acuerdo con publicaciones de Aneliz Aguilar, el pequeño Chancho era propiedad de su mamá Aneliz Álvarez.

Chancho ya había tenido un incidente en la piscina

Aunque no se dieron detalles sobre el fallecimiento de Chancho en la publicación que la dinastía compartió en la cuenta ‘Pugas Aguilar’ el pasado 11 de mayo, Aneliz Aguilar ya había reportado un pequeño incidente con el perrito en la piscina.

El 26 de abril, la hermana de Ángela Aguilar confesó haberse tenido que lanzar a la piscina para salvar a Chancho, quien, aparentemente, había caído accidentalmente.

“Todo estaba tan bien hasta que me tuve que aventar con todo y ropa por Chancho por qué se cayó a la alberca”, escribió la joven al pie de varias fotografías junto a su mascota.

Chancho ya había sido salvado por Aneliz Aguilar tras caer a la alberca. Imagen Aneliz Aguilar / Instagram