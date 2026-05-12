Ángela Aguilar Ángela Aguilar de luto: muere querido integrante de la familia en accidente de alberca La dinastía Aguilar atraviesa por un momento complicado ante el fallecimiento de querido integrante en accidente de alberca.



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Ángela Aguilar y su familia atraviesan por momentos complicados ante el fallecimiento de Chancho, su querida mascota de tan solo 5 años. El perrito, de la raza pug, murió en un trágico accidente de alberca.

La noticia fue reportada en la cuenta de Instagram ‘Pugas Aguilar’, que es administrada por la misma dinastía, este lunes 11 de mayo. De acuerdo con la publicación, Chancho perdió la vida en su casa de Houston el pasado fin de semana.

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“Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá”, revelaron.

“Un verdadero forever puppy. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado”, agregaron.

La familia Aguilar no dio más detalles sobre el inesperado fallecimiento de su mascota. Sin embargo, aseguraron que Chancho siempre tendría un lugar muy especial en su vida.

“Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor”, sentenciaron.

Así se reportó la muerte de Chancho, la querida mascota de la familia Aguilar. Imagen Pugas Aguilar / Instagram

Así reaccionó Ángela Aguilar ante la muerte de su querida mascota

Ángela Aguilar reaccionó a la inesperada muerte de Chancho en la misma publicación de Instagram de ‘Pugas Aguilar’.

Al pie de varias fotografías de la mascota, la esposa de Christian Nodal escribió: “Chanchito”, junto a los emoticones de una carita llorando y un corazón blanco.