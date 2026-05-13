Christian Nodal Ángela Aguilar habría sido pieza clave en supuesta reconciliación entre Nodal y su hermana La hermana de Christian Nodal habría visitado el pasado fin de semana la casa del cantante en Houston, Texas, “principalmente por Inti”, con quien Amely tendría “un vínculo muy especial”.



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Ángela Aguilar habría sido pieza clave en la supuesta reconciliación entre Christian Nodal y su hermana, Amely.

La periodista Adri Toval reportó que los hermanos se encontraron el pasado fin de semana en Houston, Texas, y, posteriormente, se volvieron a seguir en redes sociales, según le habría confirmado una fuente cercana al equipo del intérprete de ‘Adiós Amor’.

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“Hubo reconciliación familiar”, comentó el 12 de mayo en su canal de YouTube. “Me explican, fue Amely Nodal quien buscó a Christian Nodal con la intención de lograr una reconciliación entre ambos porque ellos no se hablaban. Incluso se habían dejado de seguir y Amely había lanzado una que otra indirecta en sus en vivos”, continuó.

“Lo que me dice mi fuente (…) es que Ángela Aguilar habría tenido un papel muy importante en esta supuesta reconciliación. Supuestamente fue Ángela quien intervino para ayudar a que los hermanos pudieran acercarse nuevamente”, dijo.

El acercamiento entre los hermanos tendría que ver con Inti, la hija que Nodal procreó con Cazzu, y que, según ha trascendido, el cantante ha podido ver durante la estancia de su expareja en Houston.

“Mi fuente también me asegura (…) que Amely Nodal estuvo en la casa este fin de semana principalmente por Inti, ya que, según mi fuente, Amely y la niña tienen un vínculo muy especial”, subrayó.

“Me dicen, y me describen, que Amely ama muchísimo a su sobrina, que la sobrina la quiere muchísimo, que tienen una conexión como… o sea, ellas se adoran tanto como si existiera entre ellas una conexión de vidas pasadas, así me lo dice la fuente”, alegó.

Adri Toval no aclaró qué papel jugaría Amely en el supuesto acercamiento que Nodal ha tenido con Inti. Sin embargo, especuló sobre la posibilidad de que su hermana haya visitado su casa por la presencia de la pequeña, ya que, supuestamente, ellos se encontraron el mismo fin de semana en que él mostró imágenes de la habitación de su hija.

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“Estuvo en la casa de Nodal el fin de semana. Nodal sube el sábado ese video donde se ve el cuarto de la niña con ropa (…) entonces sí me llama la atención. Lo que a mí me hace pensar o especular es que, posiblemente, la niña estuvo el fin de semana en la casa de Nodal y por eso la hermana llegó”, sentenció.