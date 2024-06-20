Pepe Aguilar

Pepe Aguilar les habría pedido a Ángela y Nodal que se casaran para hacer "las cosas bien"

Ahora trasciende que Pepe Aguilar es quien estaría detrás de la boda de los cantantes, pues los habría acompañado al Vaticano.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Aseguran que Nodal y Ángela Aguilar habrían recibido “la bendición del Papa” para estar juntos

Los rumores sobre el supuesto matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen latentes. Ahora trasciende que Pepe Aguilar les habría pedido que se casaran y que el Papa Francisco les habría dado la bendición en el Vaticano en su reciente viaje a Italia.

El 14 de junio la periodista Maxine Woodside destapó que los cantantes se habían casado en Roma y que el intérprete de 'El Autobús' habría asistido al enlace matrimonial de su hija.

PUBLICIDAD

"Nos contaron que en Italia se casaron y que Pepe estuvo presente y de ahí se fue a Japón", informó en su programa radiofónico 'Todo Para La Mujer', según le contó una "fuente que está muy cerca a la familia Aguilar".

Poco después se hicieron virales las fotografías que el maquillista italiano Stefano Comelli publicó en su perfil de Instagram hace dos semanas, en las que se le ve arreglando a la cantante y al etiquetarla la nombró como señora: "Mrs. (Sra.) Ángela Aguilar. Fue un placer".

Más sobre Pepe Aguilar

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"
1 mins

Ángela Aguilar cumple años y su hermano Leonardo advierte con mensaje: "Seguirá brillando"

Univision Famosos
Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"
1:00

Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Univision Famosos
Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”
1:00

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”
2 mins

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México
2 mins

Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo cobraron millones por polémico concierto en México

Univision Famosos
¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México
1:11

¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México

Univision Famosos
Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?
0:59

Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?

Univision Famosos
Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?
2 mins

Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?

Univision Famosos
Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”
2 mins

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”
1:00

Emiliano Aguilar confiesa que anhela el amor de su papá, Pepe Aguilar: “Da tristeza”

Univision Famosos

Recientemente también surgió información de una seguidora de Nodal que se lo habría encontrado afuera de una boutique de novias en Roma.

Pepe Aguilar les habría pedido que se casaran

De acuerdo con información del comunicador Hugo Maldonado, colaborador del diario Publimetro, Pepe Aguilar habría sido quien les pidió Ángela y Nodal "que hicieran las cosas bien", por lo cual los habría "acompañado al Vaticano para que recibieran la bendición del Papa Francisco".

El informante también habría confirmado a Maldonado que los cantantes sí se casaron en Italia.

Ángela Aguilar pide tiempo para contar su historia

La hija de Pepe Aguilar dio una entrevista a la revista Quién donde habló de su romance con Nodal sin dar muchos detalles.

Entre las declaraciones que hizo, la intérprete de 'Gotitas Saladas' aseguró que en su momento contarán su historia y pide que no los juzguen.

"Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho".

Debido al hermetismo de la pareja, los rumores y especulaciones sobre supuestas infidelidades, boda y hasta un embarazo los rodean.

Relacionados:
Pepe AguilarÁngela AguilarChristian NodalPapa FranciscoEl VaticanoCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD