Pepe Aguilar les habría pedido a Ángela y Nodal que se casaran para hacer "las cosas bien"

Video Aseguran que Nodal y Ángela Aguilar habrían recibido “la bendición del Papa” para estar juntos

Los rumores sobre el supuesto matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen latentes. Ahora trasciende que Pepe Aguilar les habría pedido que se casaran y que el Papa Francisco les habría dado la bendición en el Vaticano en su reciente viaje a Italia.

El 14 de junio la periodista Maxine Woodside destapó que los cantantes se habían casado en Roma y que el intérprete de 'El Autobús' habría asistido al enlace matrimonial de su hija.

PUBLICIDAD

"Nos contaron que en Italia se casaron y que Pepe estuvo presente y de ahí se fue a Japón", informó en su programa radiofónico 'Todo Para La Mujer', según le contó una "fuente que está muy cerca a la familia Aguilar".

Poco después se hicieron virales las fotografías que el maquillista italiano Stefano Comelli publicó en su perfil de Instagram hace dos semanas, en las que se le ve arreglando a la cantante y al etiquetarla la nombró como señora: "Mrs. (Sra.) Ángela Aguilar. Fue un placer".

Recientemente también surgió información de una seguidora de Nodal que se lo habría encontrado afuera de una boutique de novias en Roma.

Pepe Aguilar les habría pedido que se casaran

De acuerdo con información del comunicador Hugo Maldonado, colaborador del diario Publimetro, Pepe Aguilar habría sido quien les pidió Ángela y Nodal "que hicieran las cosas bien", por lo cual los habría "acompañado al Vaticano para que recibieran la bendición del Papa Francisco".

El informante también habría confirmado a Maldonado que los cantantes sí se casaron en Italia.

Ángela Aguilar pide tiempo para contar su historia

La hija de Pepe Aguilar dio una entrevista a la revista Quién donde habló de su romance con Nodal sin dar muchos detalles.

Entre las declaraciones que hizo, la intérprete de 'Gotitas Saladas' aseguró que en su momento contarán su historia y pide que no los juzguen.

"Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho".