Ángela Aguilar

Ángela Aguilar aclara que es “hija de familia” en medio de polémica por su relación con Nodal

La cantante reconoció su crianza como miembro de la dinastía Aguilar en medio de los rumores de que estaría esperando un bebé con Christian. Ellos confirmaron su relación el pasado 10 de junio.

Video ¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal? Las imágenes que levantan sospechas

Ángela Aguilar ha estado en el centro de rumores que señalan estaría esperando un bebé de Christian Nodal, con quien ahora mantiene un romance.

La cantante pareció negar las dudas al respecto, pues cuando la Revista Quién le preguntó "sobre las cualidades de la relación de sus papás que aplica en su relación" para su entrevista publicada este 17 de junio ella afirmó: “No me cases y no embaraces todavía, por favor”.

Ángela Aguilar recordó ser “hija de familia”

En la misma conversación con la popular revista, Ángela Aguilar reconoció que todavía no es una persona ávida de experiencias.

“Tengo 20 años, estoy descubriendo el amor, qué es ser una buena mujer, una buena hija, una buena hermana, una buena novia… estoy aprendiendo”, indicó.

La cantautora de ‘Qué agonía’ recalcó que no busca ser alguien a quien la gente vea como una modelo a seguir.

“Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ello. Si lo soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago”, puntualizó.

“Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo”, reconoció.

Esta declaración resuena con lo reportado previamente por la creadora de contenido ‘Chamonic’, quien aseveró que la joven artista ya viviría sola en un apartamento en Magnolia, Texas.

Las especulaciones de que Ángela estaría embarazada surgieron después de que el presentador Ariel Osorio, de ‘Lo sé todo Colombia’, señalara que ella lucía “barriguita” durante el concierto en el que acompañó a Christian el 11 de junio.

Además, la periodista Flor Rubio aseguró que su colega Maxine Woodside le contó que una fuente le dijo que los exponentes del regional mexicano “están esperando un bebé”.

Ángela Aguilar defiende su relación con Nodal

Ante todos los señalamientos, incluyendo que traicionó a Cazzu, ex de Nodal y madre de su pequeña Inti, al empezar su idilio, Ángela Aguilar se defendió.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes”, indicó a Quién.

“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, agregó.

Ella dejó claro que considera “la gente no tiene por qué saber” su verdad en cuanto a cómo se dio el reencuentro con Christian: “Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice”.

