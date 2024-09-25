Ángela Aguilar

Ángela Aguilar celebra dos meses de casada con Nodal publicando foto inédita

Nodal y Ángela Aguilar cumplieron dos meses de casados el 24 de septiembre y la cantante no perdió la oportunidad de celebrar la especial fecha con una romántica fotografía junto a su esposo.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ángela Aguilar celebra dos meses de casada con Nodal ¿con indirecta a Cazzu?: “Yo puedo esperar”

Christian Nodal y Ángela Aguilar cumplieron dos meses de haberse casado por lo civil el 24 de septiembre y la cantante no dejó pasar la oportunidad de conmemorar la fecha con una fotografía inédita.

La hija de Pepe Aguilar publicó en sus historias de Instagram una imagen de ellos dos abrazados, pero a ella no se le ve el rostro, pues se recarga sobre el pecho del cantante.

En la fotografía se les ve posando en unas escaleras eléctricas, pero no se alcanza a distinguir en qué parte del mundo se encontraban.

Ángela Aguilar celebra dos meses de casada con Nodal.
Ángela Aguilar celebra dos meses de casada con Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Además, se alcanza a ver la argolla de matrimonio en la mano de Nodal.

En otra historia que publicó más tarde, muestra que acudió a hacerse el manicure y dejó ver que usa su enorme anillo de compromiso y argolla de matrimonio.

Ángela Aguilar muestra sus anillos de compromiso y matrimonio.
Ángela Aguilar muestra sus anillos de compromiso y matrimonio.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

También lleva en su otro dedo anular un anillo de cruces, signos que a Nodal le gustan y que incluso tiene tatuados en el cuello.

Por su parte, fiel a sus convicciones de mantener su vida privada alejada de las redes sociales como lo hace con su hija Inti, Christian no hizo ninguna publicación en ninguna de sus plataformas digitales para celebrar la fecha. Sin embargo, estuvo en el programa de radio 'El Chino Al Aire' donde dijo que le va "muy bien" en su vida de casado", lo cual provocó que el locutor bromeara con él.

"Te veo contento", agregó 'El Chino'. "Sí, un poco desmañanado, pero contento", confesó el cantante sonriendo.

"Ahora está más difícil 'brother', cumplir en casa y cumplir en la gira", comentó el locutor, lo que provocó la risa de Nodal.

Pese a los rumores y especulaciones de que Christian y Ángela se habían casado en junio en Roma, la pareja contrajo nupcias por lo civil el 24 de julio en una lujosa hacienda de Morelos en México. La ceremonia religiosa estaría pendiente.

