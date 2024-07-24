Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar aparece con enorme anillo de compromiso? La captan con joya de diamantes

La novia de Christian Nodal fue captada en las calles de Los Ángeles con su hermano Leonardo. Durante su paseo con el también cantante fue captada con un anillo de diamantes en su dedo anular.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video El video que Pepe Aguilar borró junto a Ángela mientras ella presume al nuevo ‘bebé’ de Nodal

El noviazgo de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar. El 19 de julio, la hija de Pepe Aguilar fue captada por las calles de Los Ángeles, California, de paseo con su hermano Leonardo.

Las imágenes de Ángela Aguilar junto a su hermano llamaron la atención por la joya de diamantes que lució en su dedo anular, avivando rumores de un supuesto compromiso con el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Durante su paseo, la cantante de 20 años lució relajada y muy sonriente junto a Leonardo Aguilar. Sin embargo, también se mostró muy pendiente de su teléfono celular.

Ángela Aguilar de paseo en Los Ángeles con su hermano Leonardo.
Imagen The Grosby Group

El deslumbrante anillo de diamantes que sería de compromiso

A finales de junio, Ángela Aguilar se reencontró con su familia en Dallas, Texas. Sin embargo, fue a mediados de julio que la intérprete de ‘Qué agonía’ fue captada utilizando un deslumbran anillo en su dedo anular izquierdo durante una tarde familiar.

El anillo de diamantes quedó expuesto en un video que Pepe Aguilar publicó en sus historias de Instagram y que, de manera inexplicable, eliminó de sus redes.

En este mismo material, a Ángela Aguilar se le alcanza a ver en la mano el tatuaje que se hizo en Roma con las iniciales ‘C’ y ‘N’, en aparente alusión a Christian Nodal.

Ángela Aguilar aviva rumores de compromiso con Nodal.
Imagen The Grosby Group

¿Ángela Aguilar y Nodal están por casarse?

En medio de rumores de un supuesto compromiso entre los famosos, el 10 de julio la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’ compartió una conversación en la que se revelarían los supuestos planes de la pareja, quienes según la filtración, llegarían al altar a finales de julio.

“Solo para chismearte que en 3 semanas se casa Ángela Aguilar y Christian Nodal en Valle de Bravo (fuente confiable que fue invitada a la boda directamente por Ángela Aguilar)”, exhibió.

Este miércoles 24 de julio, Liz López reportó en el programa radiofónico de Maxine Woodside que hoy se estarían casando Ángela Aguilar y Christian Nodal en 'El Soyate', propiedad de la dinastía Aguilar en Zacatecas, México.

“Hay rumores de que tal vez (…) hoy se casa Christian Nodal en el rancho ‘El Soyate’ con Ángela Aguilar”, declaró en ‘Todo para la mujer’ sin dar más detalles.


Ángela AguilarChristian NodalBodas de famososFamososPremios Juventud

