Adamari López Adamari López rompe el silencio sobre su encuentro viral con Ángela Aguilar: ¿la trató mal? La presentadora compartió qué fue lo que realmente pasó el día que le pidió una fotografía a la cantante. El video del momento circuló en redes y la intérprete fue criticada por su actitud.



Adamari López rompió el silencio sobre el encuentro que tuvo con Ángela Aguilar, el cual se volvió viral en redes sociales hace algunos días.

A mediados de noviembre, en las plataformas digitales comenzó a circular un clip en el que se ve el momento en el que la presentadora se toma una fotografía con la cantante.

Debido a dicho video, varios internautas criticaron a la esposa de Christian Nodal señalando que supuestamente tuvo una “mala” actitud con la actriz.

Adamari López aclara qué pasó con Ángela Aguilar

A semanas de la polémica, Adamari López finalmente se pronunció al respecto de lo que en realidad pasó entre ella y Ángela Aguilar.

Lo primero que la boricua hizo fue aclarar que la situación ocurrió “hace mucho rato”. Para ser exactos, en Premios Lo Nuestro 2024.

Posteriormente, la exprotagonista de telenovelas, como ‘Amigas y Rivales’ que puedes ver aquí en ViX, relató cómo sucedió su interacción.

“Yo había sido ‘host’ como de una alfombra y me había cambiado porque me tocaba presentar un premio, iba de camino para presentar el premio y me crucé con Ángela y con su equipo, que iba a cantar”, contó.

“Estaba ella vocalizando, y a mí me parece una nena tan linda y tan talentosa, yo no había tenido la oportunidad de coincidir nunca tampoco con ella y como nos cruzamos en ese momento…”, agregó.

La conductora le preguntó a la publicista de la hija de Pepe Aguilar si se podía acercar con esta para que las retrataran juntas.

“Nos acercamos un poco, o sea porque estábamos como caminando. Mientras iba caminando fue que la vi, y enseguidita ella me dijo que sí. Iba para su show, iba vocalizando, y me dijo que sí”, recalcó.

López se sinceró en cuanto si Ángela tuvo una actitud negativa: “A lo mejor ella no es tan sonriente. En esos momentos iba enfocada a lo que iba, que era a cantar, pero se paró a darme la foto”.

“Nunca fue grosera ni se portó mal conmigo. Al contrario, siento que al pararse a tomarse la foto fue muy gentil”, sentenció.

