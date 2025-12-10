Hijos de famosos Hija de Alfonso Cuarón se defiende de críticas por cantar: le aconsejan pedirle “clases a Ángela Aguilar” Bu Cuarón no se quedó callada luego de la serie de señalamientos negativos que le han llegado desde que se presentó en un concierto de Dua Lipa. En medio de la polémica hasta la esposa de Christian Nodal salió mencionada.



Video Ángela Aguilar revela cómo sobrelleva las "cosas negativas": "No es tan importante"

Bu, hija de Alfonso Cuarón, se defendió de las críticas que ha estado recibiendo por su manera de cantar, esto luego de que se presentara en uno de los conciertos que Dua Lipa brindó en la Ciudad de México.

Después de que su interpretación del tema ‘Porque te vas’ se volviera viral en redes sociales, internautas no sólo afirmaron que “su voz es horrible”, sino que la tacharon de “nepo baby”, reporta N+.

Hija de Alfonso Cuarón se defiende y le recomiendan pedirle “clases a Ángela Aguilar”

Luego de los señalamientos en su contra, Bu Cuarón reaccionó, primero respondiéndole directamente a un usuario de TikTok que le sugirió se dedique a otra profesión.

Ella le contestó con un clip en la plataforma digital en el que aparece haciendo ‘lip sync’ del éxito ‘Don’t talk to me’, que en su letra dice “perdedor, patético, aspirante”.

Bu Cuarón no se quedó callada y así respondió ante las críticas

Posteriormente, subió una grabación de sí misma tocando el piano y nuevamente entonando un fragmento de ‘Porque te vas’.

“Escuché que les interesaba cómo canto”, escribió la joven de 21 años en la misiva para acompañar el audiovisual.

De inmediato, las personas empezaron a dejarle comentarios, como que se trataba de “desmentirlo, no de confirmarlo” y que “no tienes talento”.

Alguien le anotó: “Pídele clases a Ángela Aguilar, ella estudió opera desde los cuatro años y es nieta de Flor Silvestre”.

Al ser interrogada por una chica sobre “por qué no cantaste así”, como lo hizo frente al instrumento musical, en su show en vivo, Bu se confesó:

“Porque llegué esa mañana con ‘jet lag’, porque no supe hace dos días antes. Pero si quieres ve mis otras presentaciones. Fue mi primer estadio y sólo quiero mejorar”.

Bu Cuarón se defendió de las críticas. Imagen Bu Cuarón/Instagram y TikTok

Alfonso Cuarón demuestra su apoyo a Bu

En medio de la polémica, Alfonso Cuarón dejó claro que apoya completamente tanto a Bu como a su hijo menor, Olmo, quien acompañó a su hermana, tocando el teclado, en el espectáculo que dio para abrirle a Dua Lipa.

El director de ‘Roma’ apuntó, ¡Felicidades, Bu y Olmo!”, en la publicación que ella hizo para difundir sus fotografías con la británica.