Nodal habría ‘sepultado’ a tres exnovias con un tatuaje antes de casarse con Ángela Aguilar

Video Ángela Aguilar modifica tatuaje que se hizo de Nodal y lo revela en su boda: ¿ya se lo tapó?

Christian Nodal habría ‘sepultado’ todo rastro de sus relaciones pasadas con un tatuaje poco antes de su boda con Ángela Aguilar, con quien se casó por lo civil el 24 de julio en el estado de Morelos, México.

Según reporta la revista TVyNovelas, el cantante se habría tatuado en honor a tres de sus exnovias durante su viaje a Italia, donde, aparentemente, también le habría pedido a la hija de Pepe Aguilar que se tatuara las iniciales de su nombre en la mano izquierda.

“Christian decidió tatuarse tres cruces en el cuello”, señala la publicación en su edición impresa del 29 de julio.

La revista destaca que según “fuentes consultadas”, estas cruces en su cuello “harían referencia a sus tres exnovias” y simbolizarían “que en su vida se encuentran finadas”.

Christian Nodal se estaría borrando el tatuaje que se hizo en honor a Cazzu

Esta misma publicación reporta que Christian Nodal continúa borrando algunos de los tatuajes que se hizo en sus relaciones pasadas, lo que incluiría “la telaraña que en su momento se hiciera por Cazzu”, quien en su piel lleva tatuada una araña en referencia a su álbum ‘Nena trampa’.

Los tatuajes de Christian Nodal. Imagen Nodal / Instagram

¿Quiénes son las exnovias de Nodal?

Antes de formalizar su relación con Ángela Aguilar, Christian Nodal vivió tórridos romances con algunas famosas.

Con María Fernanda Guzmán, modelo e hija del futbolista Daniel ‘El Travieso’ Guzmán, sostuvo una relación en 2019. Aunque al principio ambos presumían su relación, de la noche a la mañana eliminaron todo rastro de su idilio amoroso.

El 5 de agosto de 2020, el intérprete de ‘Kbrón y medio’ confirmó su noviazgo con Belinda, de quien se separó, en febrero de 2022, a tan solo meses de comprometerse.

Su última relación antes de casarse con Ángela Aguilar sería la que tuvo con Julieta Cazzuchelli, con quien debutó en la paternidad con el nacimiento de su hija Inti. Cazzu y Christian Nodal confirmaron su noviazgo en junio de 2022 e hicieron oficial su ruptura el 23 de mayo de 2024.