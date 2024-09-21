Ángela Aguilar se deja ver como nunca en concierto de Nodal: "Véngase mi amorcito"

Video “Es fácil ser cab…”: ¿Pepe Aguilar lanza advertencia a Nodal tras su reencuentro con Cazzu?

Ángela Aguilar acompaña a todos lados a Christian Nodal desde que se convirtieron en marido y mujer. Ahora, están juntos en la gira que él realiza en Estados Unidos.

La noche del 20 de septiembre el cantante se presentó en San José, California, y la hija de Pepe Aguilar estuvo al pendiente de él detrás del escenario, donde se dejó ver como nunca.

Nodal interpretó el tema 'Ahogado En Un Bar', de la agrupación Maná, y Ángela fue captada bailando y muy sonriente tras bambalinas. Pero más tarde, ella saldría al escenario.

Ángela Aguilar y Nodal se besaron en el escenario

El cantante la invitó a subir a la tarima y se saludaron con un cariñoso beso, luego de que Christian dijera: "Véngase mi amorcito".

Los artistas tienen el tema a dueto 'Dime Cómo Quieres', sin embargo, en esta ocasión Ángela interpretó otra canción, deleitó al público con 'Qué Agonía', éxito musical que hizo en colaboración con Yuridia.

Al terminar su presentación, la cantante se despidió con otro beso de su esposo.

Desde que se casaron, Aguilar y Nodal se han separado en pocas ocasiones por diversos compromisos, pero no todos han sido laborales.