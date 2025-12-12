Ángela Aguilar Adamari López y Ángela Aguilar: la presentadora aclara si la cantante fue grosera con ella La cantante publicó un video que evidencia a quien busca el afecto del sonorense. Ella dejó clara su postura ante la situación.



Video ¿Ángela Aguilar le hizo desplante? Adamari López revela detalles del encuentro que se hizo viral

Adamari López ha abordado la controversia que surgió a raíz de un video viral en redes sociales, el cual sugería que la cantante Ángela Aguilar le había hecho un desplante durante un encuentro en 2024.

El incidente ocurrió en el backstage de Premio Lo Nuestro 2024. En el video en cuestión, se aprecia que López le pide a Aguilar una fotografía. La esposa de Christian Nodal accede a tomarse la imagen, aunque lo hace con un semblante serio.

No obstante, la presentadora puertorriqueña ha salido en defensa de la hija de Pepe Aguilar, explicando la razón detrás de su aparente seriedad. Adamari López detalló que, en ese momento, Ángela estaba muy concentrada porque se encontraba vocalizando para su próxima presentación.

¿Ángela Aguilar fue grosera con Adamari López?

López fue enfática al asegurar que aunque Ángela Aguilar "a lo mejor no es tan sonriente, nunca fue grosera ni se portó mal" con ella, y que la artista "no fue descortés".

Adamari considera que la joven cantante fue muy "gentil": "Siento que al pararse a tomarse la foto fue muy gentil".