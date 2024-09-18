Christian Nodal

Cazzu estaría buscando mantener un lazo de "puro amor" con Nodal y su hija

Cazzu habría mostrado que le interesa seguir manteniendo una relación cercana con su ex Christian Nodal por el bien de su hija Inti.

Por:Ashbya Meré
Video Revelan supuesta reacción de Inti al ver a Nodal tras semanas de ausencia

La ruptura de Christian Nodal y Cazzu ha estado llena de polémica y, aunque se desconoce las causas y los términos en que se separaron, aparentemente los cantantes mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija Inti.

El exponente de regional mexicano ha permanecido discreto respecto a cómo es la convivencia con la niña, quien vive en Argentina junto a la rapera, situación que ha complicado que el cantante pase más tiempo con ella, pero no porque Cazzu se oponga, sino por la distancia.

Cazzu querría que Nodal sea parte del crecimiento de Inti

El 14 de septiembre la niña cumplió su primer año de vida y sus padres 'echaron la casa por la ventana' al celebrarla, un día antes, con una fiesta temática de feria en la que hubo juegos mecánicos, inflables, globos, stickers, golosinas y muchas cosas más que convirtieron el evento en algo inolvidable.

De acuerdo con asistentes al festejo, Inti se emocionó al ver llegar a Nodal, quien habría viajado 19 horas para llegar a Argentina y estar presente en su primer cumpleaños, pues se encuentra en plena gira de su 'Pa'l Cora Tour' por los Estados Unidos.

"La alegría fue tan grande que habría corrido hacia su papi estirándole los brazos", reportó la periodista Mandy Fridmann y aseveró, según información de sus fuentes, que Cazzu "es la primera en hacer que los lazos entre los tres sean de puro amor" y tengan "comunicación diaria".

Solo circulan dos imágenes de Nodal en la fiesta y en ambos videos aparece cargando a su hija.

Tras su ruptura, Christian y Cazzu no han dado pie a 'guerras mediáticas', lo que demostraría que mantienen una relación cordial. Sin embargo, se ha especulado sobre las supuestas exigencia económicas que ella habría solicitado para la manutención de la niña, en las que pediría 135 mil dólares mensuales, aunque ninguno de los dos ha confirmado la información.

Nodal y Cazzu en la fiesta de cumpleaños de Inti.
Imagen Cazzu/Instagram

Nodal explota ante críticas por no publicar cosas con Inti

El cantante respondió a las críticas por no felicitar a Inti en redes sociales.

El esposo de Ángela Aguilar dejó claro que no piensa "exponer" a su hija y el que no lo haga de manera pública no significa que no suceda.

"Lo que sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada, creo que desde ahí va el amor y no desde un post", sentenció en una serie de videos publicados en Instagram el 16 de septiembre.

Christian Nodal Cazzu

