Braun, de 32 años, es mejor conocido como 'El primo Greg' en la exitosa serie 'Succession', de HBO. También se le recuerda por su participación en la serie '10 things I hate about you', en donde encarnó a Cameron James.

"Esta noticia del divorcio de Kim y Kanye me está molestando. Maldita sea. Duele pensar en cómo se sienten y cómo se siente ella", comenzó el actor en su video. Luego, se cuestionó: "Me pregunto en este punto, ¿a dónde van? ¿A dónde va en este momento?".

Una de sus puntadas más recientes ocurrió en agosto pasado durante la actual pandemia de covid-19 al lanzar una canción que se convirtió para algunos en una especie de himno para las citas románticas en estos tiempos: 'Do you have the antibodies?' ('¿Tienes anticuerpos?').