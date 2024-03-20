¿Quién era la novia de Nicandro Díaz, que estuvo con él durante el fatal accidente? Así lo despide

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Nicandro Díaz, el productor de telenovelas, murió a los 60 años el 18 de marzo mientras conducía una motocicleta en la carretera de Cozumel. Perdió el control al intentar esquivar un animal en el camino, reportaron las autoridades.

A pocos días del trágico accidente, se reveló que estaba de vacaciones con su novia, Mariana Robles, quien lo acompañaba en el momento del percance.

Conoce a Mariana Robles, la novia de Nicandro Díaz que estuvo a su lado hasta su muerte

Mariana Robles, una reconocida actriz de doblaje originaria de Guadalajara, Jalisco, mantenía una relación amorosa con Nicandro Díazy y no se separó de él desde el instante del accidente.

La Dirección de Seguridad Pública de Cozumel proporcionó detalles en un comunicado sobre cómo ocurrieron los hechos. Según el informe, Mariana Robles fue encontrada en el lugar del accidente y relató lo sucedido:

“Recibió un reporte para atender un accidente en la carretera costera sur. Al llegar al lugar a las 19:57 horas del domingo, se visualizó a una persona del sexo femenino junto a una motocicleta. La mujer mencionó que, aparentemente, un animal se cruzó en su camino, lo que provocó que perdiera el control de la motocicleta y se adentrara en la maleza. Su pareja, Nicandro Díaz González, de 60 años de edad, sufrió el accidente”, indicaron.

Aunque ni el productor ni la actriz compartían fotos de su romance en redes sociales, Mariana Robles dejó pistas de su relación en Cozumel. El 17 de marzo, publicó una imagen en la que parece ser el antebrazo de Díaz.

Díaz antes de la muerte de Nicandro Díaz, su novia publicó una foto en la que se aprecia el brazo del productor. Imagen Instagram Mariana Robles

En su cuenta oficial de Instagram, Mariana Robles Ortiz también ha compartido parte de su trabajo como actriz de doblaje. Ha participado en películas como ‘Cars 2’, ‘Enredados’, ‘Los fantasmas de Scrooge’, ‘Tinker Bell’ y ‘High School Musical 3: La graduación’.

Novia de Nicandro Díaz lo despide con emotivo mensaje

Tras la inesperada partida de Nicandro Díaz, varios rostros famosos se despidieron del productor a través de las redes sociales. Su novia, Mariana Robles, eligió un desgarrador video para decirle adiós.

En la grabación, compartió fotografías del productor de las exitosas telenovelas “Destilando amor” y “Amores verdaderos”, acompañadas por el emotivo mensaje: “Gracias por todo mi amor… Dueles mucho”.

Mariana Robles le dijo adiós a su novio Nicandro Díaz Imagen Instagram Mariana Robles



El 20 de marzo, Mariana Robles llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a pesar de que sus acompañantes solicitaron respeto y señalaron que no era el momento, la actriz de doblaje accedió a hablar con los reporteros.

Con un moretón en la cara, expresó: “Denme unos días… (Me siento) muy triste, rota, mal… Estoy triste, qué les puedo decir, era mi compañero”.