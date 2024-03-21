Dan el último adiós a Nicandro Díaz: famosos asisten a su funeral

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Nicandro Díaz murió el pasado 18 de marzo a los 60 años de edad, tras sufrir un accidente en motocicleta en la carretera de Cozumel al intentar esquivar a un animal del camino.

A unos días del fallecimiento del productor, amigos y famosos le dieron el último adiós, destapando qué pasó con los restos de Díaz.

Así le dan el último adiós a Nicandro Díaz

El último adiós a Nicandro Díaz se llevó a cabo en una funeraria de la Ciudad de México en un ambiente íntimo, por lo que solo acudieron su familia y amigos cercanos, según reportó N+.

Omar Fierro, Sergio Sendel y Eduardo Yáñez fueron algunos de los actores que acudieron al velorio del productor.

Tras el íntimo funeral, se le rindió un homenaje a Nicandro Díaz en la Plaza de las Estrellas en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Productores como Juan Osorio, Carmen Armendáriz y Salvador Mejía despidieron a su amigo con una misa oficiada por el padre José de Jesús.

“Nic representa mucho, no sólo a la empresa, fue muy importante, nuestro hermano, amigo, gran productor, gran padre, lo vamos a extrañar mucho”, precisó Mejía a TVyNovelas.

Colocaron un altar lleno de arreglos florales y una fotografía de Nicandro Díaz, a quien despidieron con un minuto de aplausos.

Michelle Vieth, Alexis Ayala, David Zepeda, Ana Martín, Luis Gatica y Karla Esquivel fueron algunos de los famosos que acudieron a la misa, a la cual también asistió Mariana Robles, última pareja del productor.

Arturo Carmona no pudo quedarse en la ceremonia, pero sí destacó que acudió a despedirse de su amigo.

“Es una pérdida irreparable, habíamos muchos que lo apreciamos mucho fuera de los foros y dentro… Pasé a despedirme de sus cenizas y me tocó locación por eso no puedo estar presente en la misa, pero sabe que de corazón lo vamos a recordar siempre. Ahí están (sus cenizas), de cuerpo presente de esa manera, así están las cenizas”, comentó.

En estos momentos la misa y homenaje en memoria del Productor Nicandro Díaz @NicandroDiaz, Gran Amigo y Ser Humano@ProduNicandro #NicandroDiaz pic.twitter.com/uH2Hi4ESV0 — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) March 21, 2024

Así fue el accidente que le quitó la vida a Nicandro Díaz

El productor Nicandro Díaz falleció a los 60 años en un accidente el pasado 18 de marzo.

Las primeras versiones apuntaban a que sufrió un incidente en una moto acuática. Sin embargo, horas después se confirmó que perdió el control de la motocicleta que manejaba en la carretera de Cozumel, cuando intentó esquivar a un animal.

"Se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda de color amarillo. Menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad", informaron las autoridades, citadas por LatinUs.

La noticia de su muerte fue confirmada en el programa Hoy por Andrea Legarreta, quien entre lágrimas lamentó su partida.

“Nos duele mucho informar la muerte de nuestro querido Nicandro Díaz. Lo lamentamos muchísimo, de verdad, un hombre que hizo un gran camino en esta empresa, que empezó desde muy abajo, que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor, el amigo, el maestro y de verdad nos duele muchísimo dar esta noticia”, precisó.