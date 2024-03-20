Las tragedias que enfrentó Nicandro Díaz como productor: la muerte de Carmen Salinas y otros famosos

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

El reconocido productor de telenovelas, Nicandro Díaz, quien falleció recientemente a los 60 años, se enfrentó a lo largo de su exitosa carrera a diversas tragedias que marcaron su vida personal y profesional.

La muerte de Libertad Lamarque

En sus inicios, en el año 2000, durante la producción de la telenovela 'Carita de ángel', Nicandro Díaz se vio obligado a lidiar con la inesperada salida de la legendaria actriz Libertad Lamarque, quien interpretaba a la madre superiora 'Piedad de la luz'.

Problemas de salud obligaron a Lamarque a abandonar el proyecto, siendo sustituida por Silvia Pinal. La actriz argentina fallecería poco después, el 12 de diciembre de ese mismo año, a los 94 años por secuelas de pulmonía.

Libertad Lamarque era la madre superiora 'Piedad de la luz' en 'Carita de ángel'.

La inesperada muerte de Carmen Salinas

Dos décadas después, en noviembre de 2021, la tragedia volvería a golpear a Nicandro Díaz durante la producción de ‘Mi fortuna es amarte’ (telenovela que puedes ver en ViX). La actriz Carmen Salinas, quien interpretaba a 'Doña Magos', sufrió una hemorragia cerebral que la llevó a su hospitalización.

Carmen Salinas murió el 9 de diciembre de 2021 a los 82 años a consecuencia de un paro cardíaco. Tras su fallecimiento, el productor Nicandro Díaz lamentó su deceso.

“Ha sido un proceso muy triste, vivimos esta etapa en la que estaba muy contenta y convivimos todos juntos, muy motivada con las redes sociales y después vino la situación en la que perdió el conocimiento”, declaró el realizador de telenovelas a N+.

Carmen Salinas era 'Doña Magos' en 'Mi fortuna es amarte'.



“Se le veía muy lúcida, trabajó hasta el último instante… Su pérdida es una historia dolorosa para los contenidos en México. Su trascendencia y su vida van más allá de la telenovela”, añadió.

La muerte de Julián Figueroa

En 2023, otro duro golpe sacudiría al productor. Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastian, quien había participado en la telenovela ‘Mi camino es amarte’ (que puedes ver en ViX), falleció inesperadamente a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio.

El joven de 27 años había dado vida a ‘Leonardo Santos’ en ‘Mi camino es amarte’, por lo que a su deceso, Nicandro Díaz lamentó su pérdida.

Julián Figueroa era 'Leonardo Santos' en 'Mi camino es amarte'.



“Todo el equipo de producción y el equipo del elenco estamos consternados con esta pérdida. Tenemos un chat donde hemos manifestado nuestro sentir y por supuesto que nos embarga la tristeza porque Julián era un compañero muy trabajador, muy talentoso (…) Lo que ocurrió fue algo totalmente inesperado para todos”, dijo a N+.

“Estamos consternados. Me quedo con su música y con su sonrisa”, agregó al canal de noticias.