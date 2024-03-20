Las tragedias que enfrentó Nicandro Díaz como productor: la muerte de Carmen Salinas y otros famosos
El reconocido productor mexicano sufrió la pérdida de algunos integrantes de sus telenovelas como ‘Carita de ángel’, ‘Mi fortuna es amarte’ y ‘Mi camino es amarte’.
El reconocido productor de telenovelas, Nicandro Díaz, quien falleció recientemente a los 60 años, se enfrentó a lo largo de su exitosa carrera a diversas tragedias que marcaron su vida personal y profesional.
La muerte de Libertad Lamarque
En sus inicios, en el año 2000, durante la producción de la telenovela 'Carita de ángel', Nicandro Díaz se vio obligado a lidiar con la inesperada salida de la legendaria actriz Libertad Lamarque, quien interpretaba a la madre superiora 'Piedad de la luz'.
Problemas de salud obligaron a Lamarque a abandonar el proyecto, siendo sustituida por Silvia Pinal. La actriz argentina fallecería poco después, el 12 de diciembre de ese mismo año, a los 94 años por secuelas de pulmonía.
La inesperada muerte de Carmen Salinas
Dos décadas después, en noviembre de 2021, la tragedia volvería a golpear a Nicandro Díaz durante la producción de ‘Mi fortuna es amarte’ (telenovela que puedes ver en ViX). La actriz Carmen Salinas, quien interpretaba a 'Doña Magos', sufrió una hemorragia cerebral que la llevó a su hospitalización.
Carmen Salinas murió el 9 de diciembre de 2021 a los 82 años a consecuencia de un paro cardíaco. Tras su fallecimiento, el productor Nicandro Díaz lamentó su deceso.
“Ha sido un proceso muy triste, vivimos esta etapa en la que estaba muy contenta y convivimos todos juntos, muy motivada con las redes sociales y después vino la situación en la que perdió el conocimiento”, declaró el realizador de telenovelas a N+.
“Se le veía muy lúcida, trabajó hasta el último instante… Su pérdida es una historia dolorosa para los contenidos en México. Su trascendencia y su vida van más allá de la telenovela”, añadió.
La muerte de Julián Figueroa
En 2023, otro duro golpe sacudiría al productor. Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastian, quien había participado en la telenovela ‘Mi camino es amarte’ (que puedes ver en ViX), falleció inesperadamente a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio.
El joven de 27 años había dado vida a ‘Leonardo Santos’ en ‘Mi camino es amarte’, por lo que a su deceso, Nicandro Díaz lamentó su pérdida.
“Todo el equipo de producción y el equipo del elenco estamos consternados con esta pérdida. Tenemos un chat donde hemos manifestado nuestro sentir y por supuesto que nos embarga la tristeza porque Julián era un compañero muy trabajador, muy talentoso (…) Lo que ocurrió fue algo totalmente inesperado para todos”, dijo a N+.
“Estamos consternados. Me quedo con su música y con su sonrisa”, agregó al canal de noticias.
Nicandro Díaz murió el 18 de marzo a los 60 años "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur" de Cozumel, según reportó el portal LatinUs, que citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo.