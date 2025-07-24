Video Francisca sacó a Raffaella de su propio vientre: los detalles del parto y las fotos de su hija

Francisca dio a luz a su tercer bebé y le dio la bienvenida a la nueva integrante de su familia la mañana de este 24 de julio, así lo dieron a conocer en Despierta América.

"¡Ya nació Raffaella! Estamos muy felices mi Fran, te deseamos que te recuperes rapidísimo, que todo sea espectacular, con mucha salud, Raffaella es una niña sumamente bendecida", compartió feliz Jessi Rodríguez.

Por su parte, Jomari Goyso agregó que la dominicana se dirigió al hospital a las 6 de la mañana: "Está perfecta, está súper bien".

La presentadora de Despierta América suma ahora tres hijos con su marido, con quien tiene a Gennaro, de 4 años, y Franco, de 1.

La llegada de la niña ocurre casi año y medio después del nacimiento del menor de los varones.

La dominicana ha dicho que este embarazo pretende que sea el último. Con él cumplió el sueño de ser mamá de una niña.

El origen del nombre de la bebé de Francisca

Antes del alumbramiento, Francisca fue cuestionada por algunos de sus fans sobre el origen de los nombres de sus hijos, incluido el de Raffaella.

Y es que los tres tienen algo en común: son italianos.

"Porque le combinan con su apellido", contestó la también actriz sobre el motivo que hay detrás y que tiene que ver con las raíces italianas de su marido.

Francesco Zampogna nació en EEUU, pero hay sangre de Italia por sus venas. Es empresario y fue un destacado jugador de fútbol americano de los Miami Hurricanes.

Conoció a Francisca en un salón de belleza en Miami al que fue a cortarse el cabello.

Luego se casaron en 2022 y ahora su familia ya es de 5 integrantes.