Francisca presenta a su segundo hijo: estas son las tiernas primeras imágenes del bebé

Video Francisca muestra por primera vez la carita de ‘Baby Franco’ con tierno video: conoce a su segundo hijo

Francisca se dejó escuchar por primera vez luego de dar a luz a su segundo hijo, Franco Raffaele, a quien mostró por primera vez.

La noticia del alumbramiento se dio a conocer este domingo 11 de febrero a través de la edición especial de Despierta América con motivo del Super Bowl 2024.

Se supo que el bebé de la dominicana nació a las 9:50 de la mañana de este domingo. Poco después de 24 horas del suceso, la exreina de belleza apareció en Despierta América este lunes 12 para hablar sobre su hijo.

Francisca da primeras declaraciones tras nacimiento de su bebé

Antes de que Francisca se enlazara con sus compañeros de elenco, su amigo Jomari Goyso reveló cómo estaba la presentadora.

"Los dos están bien", dijo el experto en moda.

Más tarde, la audiencia del matutino de Univision pudo escuchar de viva voz de Francisca cómo estaba tras el trabajo de parto y los fuertes dolores que presentó ya que el alumbramiento estaba programado hasta este martes 13.

"Me aguanté con dolores hasta las 5 de la mañana (del domingo)", contó vía telefónica.

Francisca relató cómo sufrió las fuertes molestias y cómo su marido y ella reaccionaron para correr al hospital.

"'Esto duele demasiado y son cada vez mas seguidas'", le dijo a su esposo, "casi casi que tengo al bebé en mi casa".

Franco pesó casi 9 libras, con "8 libras y 11 onzas", según dijo la también actriz: "(Está) super cachetón".

También confirmó que "Gennaro no lo conoce" aún. Será hasta este martes cuando su primogénito sea el encargado de llevar a su hermanito a casa.

Así fue presentado Franco en TV, el segundo bebé de Francisca.



"Yo (estoy) muy contenta como toda una veterana mamá, muy feliz de tener a mi segundo bebé", agregó Francisca.

"Puro amor de verdad me dio mucho sentimiento, lloré, bueno lloramos (con) su papá también. Y sí, como le dicen a uno: 'El amor se multiplica'", relató sobre lo que vivió al ver por primera vez a Franco.

"Yo estaba estos últimos días como muy sentimental y yo decía: '¿Cómo lo voy a querer más y si lo quiero más que a Gennaro o si lo quiero menos?'. Pero de verdad que el corazón se le hace a uno más grande", compartió.

El hijo de Francisca nació el domingo 11 de febrero.



Francisca también dio a conocer que "los abuelitos" del niño estaban por llegar "para conocer a Franco": "Están muy contentos".

El segundo bebé y embarazo de Francisca

Francisca anunció que estaba nuevamente embarazada el 11 de agosto de 2023 en una emisión de Despierta América. Un mes después, el 18 de septiembre, compartió que el bebé sería otro varón.

Ella y su esposo, Francesco Zampogna, ya eran papás de su primogénito Gennaro, quien nació el 7 de julio de 2021.

En una entrevista para ¡Hola! USA, la ganadora de Nuestra Belleza Latina explicó la razón por la que eligió Franco como el nombre de su segundo bebé.

" Franco se llamaba un familiar de él (refiriéndose a su marido) muy especial que ya no está entre nosotros, pero que (lo) quería mucho y yo no sabía acerca de esa persona y me lo contó ese día y así lo elegimos", detalló.