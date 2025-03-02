Francisca Lachapel

Francisca responde "por qué solo le pone nombres italianos a sus hijos" tras revelar el del tercer bebé

Francisca ya reveló si tendrá niño o niña y además dio a conocer el nombre que llevará su tercer bebé, lo cual generó algunas dudas entre sus seguidores y así respondió la presentadora de Despierta América.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video ¡Ya sabemos qué es! Francisca por fin revela si espera niño o niña y suelta el nombre en vivo

Francisca está feliz y gozando de su tercer embarazo luego de revelar el nombre y sexo del nuevo bebé que espera.

En medio de esto, este fin de semana hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram y salió el tema sobre el origen de los nombres de sus hijos.

Francisca aclara origen italiano de los nombres de sus hijos

El pasado jueves 27 de febrero, Francisca dio a conocer en vivo en Despierta América que tendrá una niña, la primera junto a su esposo Francesco Zampogna.

Ellos ya son padres de Gennaro, de 3 años, y Franco, que acaba de cumplir 1 el pasado 11 de febrero.

Ahora, la niña llevará por nombre el de Raffaella Eleanor, según dijo en el matutino de Univision.

Así se escribe el nombre de la bebé de Francisca: Raffaella Eleanor.
Así se escribe el nombre de la bebé de Francisca: Raffaella Eleanor.
Imagen Francisca/Instagram


Eso generó que uno de sus seguidores le cuestionara: "¿Por qué solo le pones nombres italianos a tus hijos?"

Francisca fue sincera y contundente con su respuesta: "Porque le combinan con su apellido".

Así respondió Francisca sobre la razón de los nombres italianos de sus hijos.
Así respondió Francisca sobre la razón de los nombres italianos de sus hijos.
Imagen Francisca/Instagram


Y es que su marido Francesco Zampogna es de origen italiano, aunque nació en EEUU. Es empresario y jugó en el equipo de fútbol americano de los Miami Hurricanes.

Conoció a la dominicana en un salón de belleza en Miami al que él fue a cortarse el cabello.

Se casaron en 2022 y ahora su familia tendrá próximamente un tercer integrante con la llegada de Raffaella Eleanor.

Video ¿Francisca va por cuarto y quinto bebé? Responde si “busca más” hijos tras tercer embarazo
Relacionados:
Francisca LachapelFrancisca Lachapel bebéFrancisca Lachapel embarazadaGennaro ZampognaBebés famososFamosas EmbarazadasMaternidadFrancesco ZampognaTelevisionDespierta AméricaDA TalentosFamososCelebridadesHijos de famososPapás famosos

