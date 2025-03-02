Francisca responde "por qué solo le pone nombres italianos a sus hijos" tras revelar el del tercer bebé
Francisca ya reveló si tendrá niño o niña y además dio a conocer el nombre que llevará su tercer bebé, lo cual generó algunas dudas entre sus seguidores y así respondió la presentadora de Despierta América.
No te pierdas a Francisca en Despierta América de lunes a viernes a las 7A/6C por Univision
Francisca está feliz y gozando de su tercer embarazo luego de revelar el nombre y sexo del nuevo bebé que espera.
En medio de esto, este fin de semana hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram y salió el tema sobre el origen de los nombres de sus hijos.
Francisca aclara origen italiano de los nombres de sus hijos
El pasado jueves 27 de febrero, Francisca dio a conocer en vivo en Despierta América que tendrá una niña, la primera junto a su esposo Francesco Zampogna.
Ellos ya son padres de Gennaro, de 3 años, y Franco, que acaba de cumplir 1 el pasado 11 de febrero.
Ahora, la niña llevará por nombre el de Raffaella Eleanor, según dijo en el matutino de Univision.
Eso generó que uno de sus seguidores le cuestionara: "¿Por qué solo le pones nombres italianos a tus hijos?"
Francisca fue sincera y contundente con su respuesta: "Porque le combinan con su apellido".
Y es que su marido Francesco Zampogna es de origen italiano, aunque nació en EEUU. Es empresario y jugó en el equipo de fútbol americano de los Miami Hurricanes.
Conoció a la dominicana en un salón de belleza en Miami al que él fue a cortarse el cabello.
Se casaron en 2022 y ahora su familia tendrá próximamente un tercer integrante con la llegada de Raffaella Eleanor.