Francisca y sus hijos dan por inaugurada la época navideña, ¡el arbolito les quedó espectacular!

Francisca compartió que la Navidad ha llegado a su hogar, lo que no solamente tiene contentos a sus hijos, sino también a ella.

La dominicana publicó este 1 de diciembre, en su cuenta de Instagram, un clip en el que mostró que colocaron en su residencia el tradicional pino.

“¿Qué tal quedó? Llegó el espíritu navideño a nuestra casa. Claramente todo es para los niños”, escribió en la descripción del video, refiriéndose a Gennaro, Franco y Raffaella.

En su mensaje, ella explicó que, para este año, eligieron “como tema las galletitas de jengibre” para el decorado principal.

“Los niños están felices y la mamá, más”, confesó la querida presentadora de Despierta América en su misiva.

Francisca mostró cómo quedó el árbol de Navidad en su casa. Imagen Francisca/Instagram

Hijos de Francisca tienen un invitado especial

La mañana de este lunes, Francisca compartió en sus historias que igualmente dio inicio a la tradición del ‘duende de Navidad’ con sus pequeños Gennaro y Franco.

La también actriz contó que “el elfo” ya llegó a visitarlos y que fue su esposo, Francesco, el que hizo manualmente al muñeco.

Además, relató que le leyó un libro a su primogénito para que entendiera que el ‘duende’ le “lleva a Santa” un reporte “de si se está portando bien o mal”, pero él reaccionó negativamente.

“No le gustó y me dijo: ‘Mamá, yo no quiero que él venga’”, recordó, agregando que pese a eso decidió colocar al curioso personaje en una parte de su vivienda para saber la reacción de su retoño.

“Lo vio esta mañana, tuve la oportunidad de estar ahí con él cuando lo vio, y me preguntó que si era un muñeco o si tenía magia como en el libro”, platicó.

“Obvio le dije: ‘Gennaro, es el duende que manda Santa’. Entonces se río, decidieron entre los nombres. Franco gritaba emocionado, Vitáá, que es como él le llama a la Navidad, que quería que el duende se llamara Vitáá”, añadió.

Finalmente, el ‘duende’ se quedó con el nombre de “Macqueen Vitáá”, para complacer al dúo pues a Gennaro “ama al Rayo McQueen”.

“Así que se tienen que portar bien para que Santa les traiga sus regalos”, afirmó Francisca evidentemente emocionada.