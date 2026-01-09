Francisca Lachapel Francisca responde tajante a quienes se “preocupan” por su figura a cinco meses de su parto La presentadora de Despierta América no se quedó callada después de que varias personas opinaran sobre cómo luce. Ella dio a luz a su pequeña Raffaella en julio pasado.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.







Video Francisca responde “por qué no sube fotos” de su hija: se sincera sobre aspecto de la bebé

Francisca respondió tajante a todas aquellas personas que le han escrito para darle consejos sobre cómo cuidar su cuerpo.

La querida presentadora de Despierta América se pronunció a cinco meses de que diera a luz a su tercer retoño, su hija Raffaella.

PUBLICIDAD

Francisca para en seco ‘recomendaciones’

Este 8 de enero, Francisca publicó en su cuenta de Instagram un video en el que colocó algunos de los mensajes que ha recibido por parte de usuarios de la plataforma.

“No me gustan los colores obscuros para ti, qué pena. Entiendo tu maternidad, pero debes bajar de peso, esa ropa de cuero te hace ver más grande. No te favorece”, se lee en uno de ellos.

En los otros, escribieron sobre “la pancita”, irónicamente afirmaron que ella “está embarazada nuevamente” y hasta le sugirieron que se ponga “faja colombiana”.

En respuesta a esas palabras, la dominicana anotó en la red social: “No se preocupen por mí, que yo estoy cero preocupada”.

“Yo ya lo he hecho antes, variiaaas veces. Y este 2026 vamos con todo. ¡Los quiero!”, anotó para concluir su postura.

Francisca había adelgazado antes de embarazarse de nuevo

En enero del año pasado, Francisca presumió que había logrado adelgazar, a casi un año de haber parido a su segundo niño, Franco.

La exreina de belleza difundió fotografías de su antes y después tras perder 45 libras, y aseveró que estaba en su “mejor momento” pues pasó de “talla L a S”.

“Me convertí en mamá de nuevo y la felicidad no fue lo único que se duplicó, también vino el reto de bajar de peso, por mí, por mi salud y para convertirme en la mejor versión para mí y mi familia”, externó.