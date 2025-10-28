Francisca Lachapel

Francisca regresa al cabello lacio a casi tres años de lucir sus rizos naturales: “Lo hermoso que está”

La presentadora de Despierta América sorprendió al mostrarse nuevamente con su melena alisada. En 2022, ella reveló que quería reconciliarse con sus rizos.

Por:Dayana Alvino
Video Francisca se quita los rizos y estilista podría “demandarla”: esto pasó

Francisca regresó al cabello lacio a casi tres años desde que comenzó a lucir sus rizos naturales como parte de su proceso para aceptarlos.

Fue en diciembre de 2022 cuando la presentadora se cortó, durante la emisión en vivo de Despierta América, su melena.

Francisca de nuevo con el cabello lacio

Este lunes 27 de octubre, Francisca sorprendió a sus fanáticos apareciendo en el famoso matutino con un ‘look’ en el que su cabello estaba alisado.

La dominicana explicó, mediante sus Historias en Instagram, que optó por someterse a un procedimiento ya que tenía la “curiosidad” de saber qué tan largo estaba ya su pelo.

“Y miren eso. Es lo más largo que lo recuerdo sin extensiones”, indicó.

En un clip, ella contó que la estilista con la que acudió le realizó un ‘blower’, pero que como el tratamiento fue “suave” para cuidar el rizo, su cabello empezó a “buscar su forma natural”.

Mientras se encontraba al aire, la melena de Francisca comenzó a “esponjarse”, pero ella no se desanimó: “Igual se seguía viendo lindo, pienso yo”.

“Vamos a ver cómo termina el día. Esos son los retos de las rizadas cuando se alacian un poquito el cabello”, dijo.

Francisca regresó al cabello lacio.
Francisca y su deseo con el cabello

Antes de que acabara la jornada, Francisca publicó un video en el que confesó que desea que su cabello pueda durar lacio por lo menos varios días.

“Acabo de terminar de hacer ejercicio y ando con tubi y todo porque quisiera que me durara esta semana, o sea, después de tanto trabajo, esfuerzo, estar metida en la secadora, estirarlo y todo quisiera sacarle provecho”, admitió.

“La cosa no pinta muy bien”, reconoció, “porque ya sudé y ellos empiezan a hacer así tan pronto les cae agua o le da un vaporcito o una humedad, regresa el rizo”.

La comunicadora puntualizó que lo que anhelaba era “que vieran lo largo, lo sanito, lo hermoso que está” su pelo.

