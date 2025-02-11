Francisca Lachapel

Francisca presume lo grande que está su hijo Franco con tiernas fotos en su primer cumpleaños

La querida presentadora de Despierta América está celebrando hoy que su bebé llegó a un año de vida. Para la importante ocasión, ella compartió una serie de postales que su retoño protagoniza.

Francisca, quien hace unos días reveló que está embarazada de su tercer bebé, se encuentra ‘de manteles largos’ por el primer cumpleaños de su segundo hijo, Franco.

En un día tan importante, la querida presentadora de Despierta América recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle públicamente un amoroso mensaje a su retoño y, de paso, presumirlo en fotografías.

Así de grande luce Franco, hijo de Francisca

Para festejar a Franco, quien es fruto de su amor con su marido Francesco Zampogna, al igual que su primogénito Gennaro, Francisca colgó en la red social el siguiente texto:

“Nuestra casa está de fiesta. Hoy celebramos la vida de un niño que llegó a completar nuestra familia y a llenarnos de felicidad”, afirmó.

Acompañó el post con una serie de fotografías en las que el pequeño de un año luce overoles azules que tienen grabado la palabra ‘One’ o el número ‘1’.

Francisca presumió a su hijo Franco durante su primer cumpleaños.
Francisca presumió a su hijo Franco durante su primer cumpleaños.
Imagen Francisca/Instagram

“¡Feliz primer añito, mi niño hermoso! Cuando pensé que ya no podía amar más, naciste tú, Franco. Mi corazón creció de una manera que nunca imaginé”, compartió la dominicana.

Ella aprovechó la oportunidad para descubrir a su nene: “Eres curioso, fuerte, inteligente y siempre llevas contigo una calma que ilumina todo a tu alrededor”.

“Te encanta bailar y si escuchas un ‘¡bravo!’, no puedes evitar aplaudir con emoción haciendo sonreír a todos a tu alrededor”, añadió.

Franco, bebé de Francisca, cumplió un año.
Franco, bebé de Francisca, cumplió un año.
Imagen Francisca/Instagram


Antes de finalizar su misiva, la exreina de belleza externó sobre su criaturita: “Eres un regalo de Dios, una luz en nuestras vidas”.

“No puedo esperar a ver el futuro brillante que Él tiene reservado para ti. Mamá te ama con todo su corazón, hoy y siempre”, concluyó.

Ante esas bellas palabras, amistades, como Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, Jomari Goyso, Karla Martínez, y el Chef Yisus reaccionaron con comentarios de apoyo.

Francisca dedicó un amoroso mensaje a su bebé Franco por su primer cumpleaños.
Francisca dedicó un amoroso mensaje a su bebé Franco por su primer cumpleaños.
Imagen Francisca/Instagram

Así se divierten Gennaro y Franco

En un par de historias independientes, Francisca mostró un tierno momento entre Franco y su hermano mayor, Gennaro.

Uno de los breves clips permite apreciar al dúo jugando con un aparato que emite sonidos de animales y soltando carcajadas: “¡Qué bello es verlos así!”.

Franco y Gennaro jugando juntos.
Franco y Gennaro jugando juntos.
Imagen Francisca/Instagram


En la otra publicación, una postal, ellos están recostados boca abajo y con los rostros muy pegados, mirándose fijamente, como aparente muestra de su complicidad.

Gennaro y Franco, hijos de Francisca, unidos en un día especial.
Gennaro y Franco, hijos de Francisca, unidos en un día especial.
Imagen Francisca/Instagram
