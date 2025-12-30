Francisca Lachapel

Reclaman a Francisca porque "solo presenta en las redes" a sus hijos y "no a Raffaella": responde

Francisca dio a luz a su hija Raffaella en julio pasado, sin embargo, hay quienes dicen que a la niña casi no la muestra en redes a diferencia de sus otros dos hijos varones. Ante el reclamo, así responde la presentadora de Despierta América.

Francisca se dio un último momento de este 2025 para responder a sus seguidores de Instagram en una sesión de preguntas y respuestas este 29 de diciembre.

Ahí salieron a flote varios cuestionamientos que involucran a sus tres hijos Gennaro, Franco y Raffaella y aprovechó para dejar en claro un par de asuntos al respecto.

¿Francisca solo “presenta en las redes” a sus hijos?

Uno de los seguidores de la presentadora de Despierta América fue directo y esto le preguntó: "¿Por qué presenta en las redes solo a los niños y no a Raffaella?"

La dominicana esclareció así la duda: " Eso no es cierto, mi hija también ha salido en redes. Búscala y la encontrarás".

En una pregunta similar ella también ahondó sobre la razón que hay detrás de que no suba tanto material de la niña: "Con tres hijos el tiempo no te alcanza".

Hubo otra pregunta sobre sus tres retoños: "¿ No te da miedo mostrar tanto a tus hijos en redes?"

Ante eso, esta fue la postura de la exreina de belleza: " Yo los sigo mostrando, pero siendo sincera últimamente sí. De hecho, estaba hablando de eso en el show ahora… con tantas cosas que estoy viendo".

Así respondió Francisca los cuestionamientos que tuvieron que ver sobre sus hijos, en especial las dudas que tienen sus fans de Raffaella.
Imagen Francisca/Instagram


Hubo quien le cuestionó respecto a "por qué no la vemos compartir tanto con la familia de su esposo".

"Acuérdense que porque no lo vean en redes no significa que no sucede, yo comparto con ellos, solo que son personas privadas", explicó la también actriz.

Francisca se convirtió en madre por tercera vez a finales de julio pasado junto con su marido Francesco Zampogna.

Y para quienes dudan si volverá a ser madre en el 2026 , dejó claro que "no está en planes".

Video Francisca se conmueve a las lágrimas por su hija: tiene “miedo de que sufra lo que ella ha sufrido”
