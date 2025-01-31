Famosas Embarazadas

Francisca está embarazada: así anunció que espera a su tercer hijo

Francisca está feliz porque será madre por tercera ocasión y le dará un hermano o hermanita a Gennaro y Franco. Otra vez la presentadora compartió la feliz noticia en Despierta América.

Por:
Dayana Alvino.
Video "¡Dios mío!": Francisca contesta si ya "está embarazada" luego que médium le predijo "niña"

Francisca está embarazada de su tercer hijo con su marido, Francesco Zampogna, así lo anunció la mañana de este viernes 31 de enero.

La querida presentadora compartió la noticia durante la emisión de su programa Despierta América, ante la sorpresa de sus compañeros.

“¡Ya vamos a ser cinco!”, indicó entusiasmada y entre lágrimas, “estoy muy agradecida con Dios por bendecirme de esta manera”.

“Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiere, que me cuida, que me apoya, que me valora; un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, agregó.

La comunicadora detalló que justamente hoy está cumpliendo 15 semanas de gestación, por lo que le alivió finalmente hacer la revelación: “Ya estoy cansada de esconder la panza”.

En cuanto a la reacción que tuvo Gennaro cuando le platicó que tendrá otro hermanito, ella contó: “Me dijo que quería que fuera una niña”.

“Mi esposo está feliz, feliz, feliz”, aseguró, “si es un niño, obviamente lo vamos a amar y querer, pero mi casa es ‘team’ niña”.

Los hijos de Francisca

En julio de 2021, Francisca cumplió su sueño de convertirse en mamá por primera vez tras el nacimiento de Gennaro Antonio.

Más de dos años después, en febrero de 2024, la exreina de belleza aumentó su amoroso ‘clan’ con la llegada de Franco Raffaele.

Si bien ella decidió ser abiertamente honesta al respecto de los retos que atravesó con su segundo pequeño, como el que su primogénito sintiera celos, siempre manifestó querer más retoños.

Curiosamente, en septiembre del año pasado, Bis La Médium le predijo a la dominicana que su anhelo se haría realidad y tendría “una niña”.

Tras el vaticinio, ella respondió si ya estaba en la dulce espera: “¡Ay, Dios mío, señor, denme chance! ¿Cómo así si Franco acaba de cumplir siete meses?”.

