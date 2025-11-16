¡Cardi B ya es mamá otra vez! Nace su cuarto bebé y se confirma si tuvo niño o niña

Video Cardi B pone fin a los rumores y confirma su cuarto embarazo

Cardi B, de 33 años, recibió a su cuarto bebé, según reportó el portal de la revista People.

Es el primero que la artista tiene con su pareja actual, la estrella de la NFL Stefon Diggs.

PUBLICIDAD

Cardi B ya tiene a su cuarto bebé: ¿es niño o niña?

La rapera ya es mamá por cuarta ocasión y esta vez es un niño, según confirmó su representante a la revista People este 13 de noviembre.

La cantante anunció la noticia en Instagram con un video haciendo playback de 'Hello', tema incluido en álbum 'Am I the Drama?', recién lanzado.

En la descripción, Cardi abrió su corazón: "Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes etapas. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva etapa. Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les traje nueva música y un nuevo álbum al mundo! Un nuevo bebé en mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma".

"¡Este próximo capítulo es yo contra mí misma! Soy yo contra todo pronóstico, contra todo lo que se interpone en mi camino. He empezado a prepararme para la gira, poniendo mi cuerpo y mi mente a punto", añadió.

Con esta publicación, Cardi B reveló que ya nació su cuarto bebé. Imagen Cardi B/Instagram



A diferencia de muchas otras celebridades cuando tienen un bebé, Cardi B no compartió de manera inmediata ninguna imagen de la criatura. Tampoco dio detalles sobre el parto.

Por su parte, Diggs, de 31 años, había adelantado el sexo del bebé a People en una alfombra roja a principios de mes: " Es un niño. Con eso me basta. Estoy deseando que haga flexiones, abdominales y corra por ahí", dijo.

Cardi B, ganadora del GRAMMY y conocida por éxitos como 'I Like It', ya es madre de tres: Kulture, Wave y Blossom, fruto de su relación con el rapero Offset, de quien solicitó el divorcio en julio de 2024.

PUBLICIDAD

Diggs, en tanto, es padre de dos niñas: Nova y Charliee.

La rapera había confirmado su sorpresivo embarazo el pasado 17 de septiembre en una entrevista con Gayle King para el programa matutino de CBS: " Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs", declaró entonces.