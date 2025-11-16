Cardi B

¡Cardi B ya es mamá otra vez! Nace su cuarto bebé y se confirma si tuvo niño o niña

Cardi B ya tiene en sus brazos a su cuarto bebé. Este nuevo integrante de la familia es el primero que la rapera comparte con su pareja actual, la estrella de la NFL Stefon Diggs.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


Univision picture
Por:Univision
Video Cardi B pone fin a los rumores y confirma su cuarto embarazo

Cardi B, de 33 años, recibió a su cuarto bebé, según reportó el portal de la revista People.

Es el primero que la artista tiene con su pareja actual, la estrella de la NFL Stefon Diggs.

PUBLICIDAD

Cardi B ya tiene a su cuarto bebé: ¿es niño o niña?

La rapera ya es mamá por cuarta ocasión y esta vez es un niño, según confirmó su representante a la revista People este 13 de noviembre.

Más sobre Cardi B

¿Y el glamour? Ponen a trapear el piso a hija de Cardi B en Dominicana y esto fue lo que pasó
0:56

¿Y el glamour? Ponen a trapear el piso a hija de Cardi B en Dominicana y esto fue lo que pasó

Univision Famosos
Cardi B es demandada por mujer a la que aventó un micrófono: las acusaciones que enfrenta
3 mins

Cardi B es demandada por mujer a la que aventó un micrófono: las acusaciones que enfrenta

Univision Famosos
Shakira como princesa, Georgina Rodríguez y más latinos que acapararon miradas en la Met Gala
1:48

Shakira como princesa, Georgina Rodríguez y más latinos que acapararon miradas en la Met Gala

Univision Famosos
Cardi B culpa a Trump de dañar sus zapatillas y le exige que regrese a su tío deportado
2 mins

Cardi B culpa a Trump de dañar sus zapatillas y le exige que regrese a su tío deportado

Univision Famosos
Cardi B hospitalizada por “emergencia médica”: da “triste” noticia a sus fanáticos
2 mins

Cardi B hospitalizada por “emergencia médica”: da “triste” noticia a sus fanáticos

Univision Famosos
Nace bebé de Cardi B y Offset: la cantante presenta a su hija con tiernas fotos
1 mins

Nace bebé de Cardi B y Offset: la cantante presenta a su hija con tiernas fotos

Univision Famosos
Cardi B estalla contra quien la acusa de “blanquearse la piel estando embarazada”
3 mins

Cardi B estalla contra quien la acusa de “blanquearse la piel estando embarazada”

Univision Famosos
Cardi B se divorcia embarazada de Offset después de años de infidelidades: cronología de su relación
3 mins

Cardi B se divorcia embarazada de Offset después de años de infidelidades: cronología de su relación

Univision Famosos
En medio de supuesto divorcio de Offset, Cardi B anuncia que está embarazada
2 mins

En medio de supuesto divorcio de Offset, Cardi B anuncia que está embarazada

Univision Famosos
¿De qué nacionalidad es Cardi B? La cantante se "ofende" cuando le dicen mexicana
2 mins

¿De qué nacionalidad es Cardi B? La cantante se "ofende" cuando le dicen mexicana

Univision Famosos

"Cardi está sana y feliz", aseguró el portavoz.

La cantante anunció la noticia en Instagram con un video haciendo playback de 'Hello', tema incluido en álbum 'Am I the Drama?', recién lanzado.

En la descripción, Cardi abrió su corazón: "Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes etapas. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva etapa. Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les traje nueva música y un nuevo álbum al mundo! Un nuevo bebé en mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma".

"¡Este próximo capítulo es yo contra mí misma! Soy yo contra todo pronóstico, contra todo lo que se interpone en mi camino. He empezado a prepararme para la gira, poniendo mi cuerpo y mi mente a punto", añadió.

Con esta publicación, Cardi B reveló que ya nació su cuarto bebé.
Con esta publicación, Cardi B reveló que ya nació su cuarto bebé.
Imagen Cardi B/Instagram


A diferencia de muchas otras celebridades cuando tienen un bebé, Cardi B no compartió de manera inmediata ninguna imagen de la criatura. Tampoco dio detalles sobre el parto.

Por su parte, Diggs, de 31 años, había adelantado el sexo del bebé a People en una alfombra roja a principios de mes: " Es un niño. Con eso me basta. Estoy deseando que haga flexiones, abdominales y corra por ahí", dijo.

Cardi B, ganadora del GRAMMY y conocida por éxitos como 'I Like It', ya es madre de tres: Kulture, Wave y Blossom, fruto de su relación con el rapero Offset, de quien solicitó el divorcio en julio de 2024.

PUBLICIDAD

Diggs, en tanto, es padre de dos niñas: Nova y Charliee.

La rapera había confirmado su sorpresivo embarazo el pasado 17 de septiembre en una entrevista con Gayle King para el programa matutino de CBS: " Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs", declaró entonces.

Video ¿Y el glamour? Ponen a trapear el piso a hija de Cardi B en Dominicana y esto fue lo que pasó
Relacionados:
Cardi BBebés famososHijos de famososFamosas EmbarazadasEmbarazoMaternidadParejas de famososCelebridadesFamososRapLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX