¿De qué nacionalidad es Cardi B? La cantante se "ofende" cuando le dicen mexicana

Cardi B causó escándalo por afirmar que le "ofende" cuando la confunden con mexicana. "Me siento ofendida de que la gente me diga mexicana porque no soy mexicana. No soy mexicana", dijo en TikTok el pasado 5 de abril.

"Mis nacionalidades no tienen las mismas culturas. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes dialectos, no comemos la misma comida, no comemos lo mismo, nada", aclaró.

La intérprete de 'Puntería' cree que la gente le dice mexicana para "irritarle" y aseguró que incluso la llaman "sucia mexicana". Ante esta situación, Cardi B advirtió que se va a "defender cada vez que lo hagan".

Cardi B se "ofende" cuando le dicen mexicana. Imagen Cardi B / TikTok



"Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana", sentenció.

¿De qué nacionalidad es Cardi B?

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, es una rapera, cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense. Nació el 11 de octubre de 1992 en Nueva York. Sin embargo, las raíces de la rapera se remontan a República Dominicana por parte de su padre y a Trinidad y Tobago por parte de su madre.

Aunque su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por una vida turbulenta en el Bronx, donde formó parte de diversas pandillas callejeras, Cardi B ganó popularidad en las redes sociales y finalmente alcanzó la fama al protagonizar la sexta temporada del programa 'Love & Hip Hop: New York', en 2015.