Cardi B hospitalizada por “emergencia médica”: da “triste” noticia a sus fanáticos

Video Cardi B se siente "ofendida" de que la confundan con ser mexicana: "Hacen esto para irritarme"

Cardi B dio a conocer que se encuentra hospitalizada debido a una “emergencia médica” y, además, hizo un inesperado anuncio.

Este miércoles 23 de octubre, la rapera recurrió a X (antes Twitter) para dar a conocer que su salud sufrió un revés.

“Estoy muy triste por compartir esta noticia, pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica los últimos días”, escribió.

Hasta el momento, ella no ha brindado detalles de por qué fue internada, pero sí pidió a sus admiradores que “no se preocupen”.

Debido a su condición, la intérprete de ‘Bodak yellow’ reveló que no asistirá al concierto que tenía programado el sábado 26 en Atlanta, Georgia.

“No podré actuar en ONE Music Fest. Me rompe el corazón no poder ver a mis fans este fin de semana y realmente desearía poder estar ahí”, explicó.

“‘Bardi Gang’, gracias por comprender y pronto volveré mejor y más fuerte”, aseguró, “Los quiero a todos”, concluyó.

Thank you guys for understanding… I will see you soon 🫶🏽 pic.twitter.com/FoIFNo9r2s — Cardi B (@iamcardib) October 23, 2024

Cardi B sufrió un accidente

En agosto, Cardi B reveló que tuvo un percance mientras estaba embarazada de su tercer hijo, por lo que tuvo que recibir atención médica.

“Estaba bajando las escaleras y me resbalé un poco. Me iba a caer. Prácticamente lo hice”, relató en X Spaces, reportó el portal de E!

“Estaba tratando de evitar caerme, así que agarré del barandal. Mi pie resbaló de todos modos y me lastimé el trasero”, agregó.

Cuando ella intentó levantarse, sintió “un tirón extraño, como un estallido”, así que no pudo pararse y le habló a su padre para que la ayudara.

Ya que, además de no poder caminar, experimentó dolor en el estómago, optó por tomar una siesta con la esperanza de mejorar en un rato.

“Cuando me desperté, no podía mover el trasero en absoluto. Sólo mover los pies me dolía la parte inferior del estómago. No podía moverme, me sentía paralizada”, recordó.

Debido a los malestares, la llevaron en una ambulancia a la clínica, donde los doctores determinaron que se había roto un ligamento de la pelvis.

La cantante confesó que tuvo temor de que el parto se adelantara, pues sufrió molestias y contracciones: “Casi me costó el nacimiento de mi pequeño, pero no fue así”.