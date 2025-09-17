¡Cardi B anuncia embarazo! La cantante espera a su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs

Video Cardi B le avienta el micrófono a mujer que la agredió en pleno show: así fue el momento

Cardi B está embarazada. Ella anunció que espera un hijo con su pareja, el jugador de la NFL, Stefon Diggs.

La noticia fue revelada por la rapera durante una entrevista con Gayle King en 'CBS Mornings' este miércoles, poniendo fin a meses de especulaciones.

Este será el cuarto retoño para la intérprete de ‘Up’, pero el primero con el destacado atleta de los New England Patriots.

Cardi B está “muy feliz” en medio de su embarazo

Hablando de su vida, Cardi B se sinceró acerca del momento pleno que está pasando actualmente, luego de su separación de Offset.

“Estoy muy feliz”, dijo a King. “Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa con todo el trabajo que tengo, y de que además hago todo este trabajo mientras estoy creando un bebé”.

Refiriéndose a su romance con Stefon Diggs, ella explicó: “Mi hombre y yo nos apoyamos mucho. Estamos como en el mismo tiempo en nuestras carreras”.

Ellos aparentemente comenzaron a salir a finales de 2024. Hicieron su primera aparición pública hasta el pasado mayo, cuando fueron vistos juntos en un partido de los Knicks.

“Siento que somos realmente geniales y de los mejores en lo que hacemos. Y él y yo pensamos lo mismo. ‘Sí, eres uno de los mejores, ¿qué es lo siguiente en la vida? ¿Qué vamos a hacer nuevo? Tenemos que hacerlo de nuevo en grande, todo el tiempo’. Nunca estamos cómodos. Tenemos que seguir adelante, y eso es lo que somos”, compartió.

Los rumores de que ella estaría embarazada nuevamente habían estado circulando, sobre todo después de que apareciera caminando con cautela y sujetándose el estómago al acudir a la corte, en agosto, por su caso civil de agresión y lesiones.

La estrella negó energicámente las especulaciones hasta el día de hoy, incluso pareció molestarse al lanzar un bolígrafo cuando le cuestionaron si Stefon debutarían en la paternidad con ella.

Cardi B sigue casada con Offset

De acuerdo con TMZ, Cardi B todavía no concluye su proceso de divorcio con Offset, quien la acusó de haberla sido infiel estando embarazada, lo que ella desmintió.